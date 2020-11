Koh-Lanta : Une aventurière de retour en France d'urgence avant la finale

Vendredi 4 décembre 2020, TF1 diffusera la grande finale de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Loïc, Brice et Alexandra s'affronteront sur les mythiques poteaux et le grand gagnant de cette dernière épreuve ira en finale en compagnie du camarade de son choix. Et ce sont les aventuriers éliminés après la réunification qui forment le jury final et qui départagent les deux finalistes par leurs votes. Mais coup de théâtre, une candidate a été contrainte de quitter les Fidji avant l'heure.

Il s'agit de Marie-France. Elle a été éliminée lors de la réunion des ambassadeurs. L'aventurière était donc le premier membre du jury final. Mais comme l'expliquent nos confrères de Télé Loisirs, la Nordiste a abandonné le jeu avant la fin du tournage. "Elle a été contrainte de rentrer d'urgence en France pour des raisons personnelles", explique Adventure Line Productions (ALP).

Marie-France quitte Koh-Lanta avant la fin : elle est privée de vote

Une information confirmée par Marie-France elle-même. Sur Instagram, alors que des fidèles de Koh-Lanta lui demandent si elle quitte vraiment le jeu, l'ancienne camarade de Lola, Angélique, Fabrice, Adrien et Samuel chez les Violets du Nord a répondu par l'affirmative. "Oui c'est vrai, pour des raisons personnelles...", lance-t-elle sans pour autant donner plus de détails. En quittant l'aventure avant la fin du tournage, Marie France est pénalisée : elle ne pourra pas voter pour le candidat qu'elle souhaite voir gagner. "Pas de vote puisque pas sur place pour découvrir les deux derniers aventuriers de la saison", précise ALP.