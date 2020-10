Koh-Lanta 2020 : Marie-France et Hadja éliminées, réunification et nouvelles alliances

Ce vendredi 16 octobre, après l'élimination de Sébastien la semaine passée, TF1 a diffusé un nouvel épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Et pour les aventuriers encore en lice pour le titre de vainqueur, c'est l'heure de la réunification ! Plus d'équipe jaune ni rouge, les candidats sont désormais tous réunis sur un même camp. Mais lors des ambassadeurs, il a fallu sacrifier l'un d'entre eux... Et durant le conseil, un autre aventurier a quitté le jeu. Résumé.

Jeu de confort

Chaque équipe reçoit les instructions pour le jeu de confort. Le principe est simple : à l'aide d'une corde qu'ils ne peuvent pas couper, ils doivent emprisonner la malle de leurs adversaire. Leur but est que l'ouverture de la malle soit la plus difficile possible.

Sur le camp jaune, Alix est très directive et cela ne plait pas à tout le monde. Chez les rouges de Bertrand-Kamal, tous s'accordent sur une stratégie, à savoir celle de multiplier les noeuds sans laisser de corde libre, et s'y tiennent dans la bonne humeur.

Au lendemain, après une nuit passée sous la pluie, les aventuriers découvrent face à Denis Brogniart la récompense qui attend l'équipe gagnante : une bâche étanche... et un joli plateau de gourmandises composés d'éclairs au chocolat, tartelettes au citron meringuées, des tartelettes aux myrtilles ainsi que des gâteaux avec génoise, crème pâtissière et tout ce qui s'en suit !

Avant de commencer le jeu, un tirage au sort est mis en place auprès des femmes de l'équipe jaune, plus nombreuses que celles de l'équipe rouge. C'est Alexandra qui a tiré la boule noire, elle ne disputera donc pas ce jeu de confort.

Denis Brogniart donne le top ! Les aventuriers doivent apporter leur malle d'un point A à un point B avant de défaire les noeuds. Sur le parcours, les jaunes prennent de l'avance. Au bout de dix minutes à défaire les noeuds, une nouvelle règle est imposée : les équipes doivent désigner une personne qui va récupérer une machette au tout début du parcours. Enfin, une seule personne, la même ou non, aura la responsabilité de couper les noeuds. Chez les rouges, Brice est désigné. Chez les jaunes, c'est Dorian.

L'athlète Dorian a été plus rapide et a offert la victoire aux jaunes !

Les ambassadeurs

Après la victoire des jaunes, Denis Brogniart a annoncé aux deux équipes qu'ils allaient devoir choisir l'un des leurs comme ambassadeur en vue de la réunification.

De retour sur leur camp, ils savourent leur récompense. Et après tant de temps de privation, beaucoup n'en peuvent plus. Dorian finit par tout engloutir, pour son plus grand bonheur. C'est le ventre plein qu'ils choisissent lequel d'entre eux les représentera aux ambassadeurs. Alors que personne ne se propose, Loïc indique qu'il ira. Il promet qu'il défendra l'intérêt des jaunes et espère tomber face à un ancien camarade Vert, à savoir Hadja, Bertrand-Kamal ou Joaquina, avec qui il pourra certainement tomber d'accord.

Chez les rouges, difficile de choisir... Personne, mis à part Brice, n'envisage d'aller jusqu'à la boule noire, et donc jouer sa place plutôt que d'éliminer un membre de l'équipe. C'est finalement Hadja qui ira aux ambassadeurs.

Hadja et Loïc ne parviennent pas à se mettre d'accord. Loïc a promis à son équipe qu'il irait à la boule, pas Hadja. Ils ont alors décidé d'éliminer une rouge : Marie-France quitte le jeu.

Épreuve d'immunité

L'heure de la première épreuve d'immunité individuelle a sonné. Et c'est une épreuve mythique de Koh-Lanta qui attend les 14 aventuriers : le parcours du combattant.

Alix remporte la manche féminine. Loïc remporte la manche masculine.

La finale est moins physique : les deux aventuriers sont sur une planche à bascule. A leur droite et à leur gauche, des bacs de pièces en bois. Le but est d'en empiler quatre. Alix remporte l'épreuve et est donc immunisée lors du conseil ! Mais ce n'est pas tout, elle cède son collier d'immunité, gagné lorsqu'elle est devenue capitaine des jaunes, à Dorian.

Conseil

Sur le camp, les stratégies étaient claires : les anciens rouges souhaitent éliminer Angélique, les anciens jaunes veulent voter contre Hadja. Loïc et Laurent, anciens camarades d'Hadja chez les Verts de l'Est, sont tiraillés entre leur tribu d'origine et leurs équipes d'avant réunification. Les votes des deux hommes peuvent ce soir tout faire basculer.

Finalement, c'est Hadja qui a été éliminée.