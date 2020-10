Sébastien (Koh-Lanta 2020) éliminé : Provocation et grosses tensions sur l'île

Les aventuriers de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord ont été divisés en deux équipes : les Jaunes d'Alix et les Rouges de Bertrand-Kamal. Après l'élimination d'Aubin la semaine dernière, la famille Koh-Lanta perd un nouveau membre. Résumé de cette soirée présentée par Denis Brogniart.

Jeu de confort

La récompense pour l'équipe gagnante est de taille : une balade en bateau au beau milieu du Pacifique, avec buffet incroyable et musique.

Mais pour pouvoir se remplir la panse, les aventuriers doivent remporter le jeu. Les règles sont simples, sur les 8 candidats d'une tribu, 7 sont aveuglés et guidés par le dernier. Ils devront récupérer des sacs composés de 16 pièces de bois et former ainsi deux colonnes.

Pour respecter l'équité homme-femme, une femme jaune, Jody, et un homme rouge, Fabrice, ne jouent pas. Coup dur pour Jody qui est mise à l'écart pour la 3e fois.

Bertrand-Kamal guide ses camarades. Chez les Jaunes, c'est Alexandra qui donne de la voix. Et la victoire est pour les Rouges !

Les Jaunes ont la défaite amère et mettent la faute sur Alexandra qui n'a, selon eux, pas su se faire entendre de tous. La jeune Wonderwoman est agacée par ces attaques...

De leur côté, les vainqueurs se font beaux pour l'excursion. Viande, poisson, légumes, fruits... Ils se régalent. Et après un bon repas, ils profitent de belles chansons fidjiennes. Fiers de leur victoire, les Rouges ont même nargué leurs adversaires en hurlant leur joie à quelques mètres seulement du camp jaune... Une provocation qui n'est pas passée auprès d'Alix notamment.

Épreuve d'immunité

Les deux équipes vont s'affronter une nouvelle fois, pour une épreuve mythique de Koh-Lanta. Ils vont devoir, en relais, détruire des poteries en s'élançant à partir d'un ponton au beau milieu de l'eau turquoise. Dans chaque poterie se trouve une tortue à disposer sur un présentoir. La première équipe à remplir son présentoir remporte l'épreuve.

Toujours pas souci d'équité, Sébastien des Rouges et Alexandra des Jaunes ne jouent pas. Les Rouges sont efficaces, les Jaunes restent à la traîne malgré de belles performances de Dorian. Finalement, contre toute attente, les Jaunes gagnent le jeu ! L'athlète a cassé 5 poteries sur 8 !

Même s'ils ont gagné, les Jaunes ruminent. Tous estiment que Lola et Angélique n'en font pas assez sur le camp. Du côté des Rouges, l'heure est aux stratégies à l'approche du conseil. Certains souhaitent éliminer le membre le plus faible, Marie-France, tandis que d'autres visent plutôt Sébastien ou Fabrice.

Conseil

Avant d'emballer leurs affaires, direction le conseil, les Rouges ne sont toujours pas arrêtés sur un seul et unique nom. Hadja, Joaquina ou encore Brice souhaitent éliminer Sébastien, qui a fait savoir qu'il n'aurait aucun scrupule à éliminer son grand ami Fabrice. Bertrand-Kamal, comme Ava, penche plutôt pour Marie-France, jugée trop faible sur les épreuves.

Lors du dépouillement, c'est finalement Sébastien qui est éliminé, avec 5 voix contre lui. Marie-France en a récolté 3.