Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres : Adrien éliminé, deux nouvelles équipes !

L'heure est au mélange dans Koh-Lanta, Les 4 Terres. Après avoir été divisés en quatre équipes représentant le Sud, le Nord, l'Est et l'Ouest, les aventuriers vont dire adieux à leurs couleurs régionales pour porter les foulards jaunes ou rouges. Et à l'issue du conseil, un candidat a été éliminé ! Résumé de ce nouvel épisode.

Jeu de confort

Les Bleus se réveillent sans Mathieu, éliminé la semaine dernière. Et ils se lancent un nouveau défi : rallumer le feu. Pour rappel, ils avaient gagné des allumettes lors d'un jeu de confort, et Mathieu avait préféré que l'équipe reste sans feu, ce dernier demandant de l'entretien. Désormais au chaud, les Bleus du Sud sont requinqués !

Mais il est déjà l'heure de retrouver Denis Brogniart et leurs autres camarades pour le jeu de confort. Lorsque les Bleus arrivent, les autres remarquent rapidement l'absence de Mathieu... et sont choqués par ce départ.

Assez discuté, Denis Brogniart annonce une grande nouvelle : ce jeu de confort sera individuel. Les deux candidats arrivés premiers auront de belles récompenses, tandis que le dernier devra inscrire son nom sur un bulletin en vue du prochain conseil de leur équipe...

C'est une épreuve de patience qui attend les aventuriers : ils doivent tenir debout, dos à un poteau, les pieds sur deux petits taquets et les mains enlaçant le tronc au-dessus des épaules. Après un peu plus d'une minute, Aubin du Sud lâche, il aura donc une voix contre lui au prochain conseil. Il est très rapidement suivi par Jody de l'Ouest. Adrien du Nord et Joaquina de l'Est tombent également.

Alors que tous ont peu à peu lâché le poteau, il ne reste plus que quatre candidats, un par équipe : Fabrice du Nord, Bertrand-Kamal de l'Est, Dorian de l'Ouest et Alix du Sud ! Finalement, Fabrice craque et ses camarades lui viennent en aide. Dorian lâche à son tour, après avoir longuement lutté. Bertrand-Kamal finit lui aussi par lâcher. C'est donc Alix du Sud qui remporte l'épreuve ! C'est en pensant à sa mamie, emportée par le cancer, qu'elle a pu aller au bout.

La récompense d'Alix est... un collier d'immunité individuel à utiliser jusqu'au conseil de la réunification, ainsi qu'un foulard jaune, sa nouvelle couleur. De son côté, Bertrand-Kamal obtient un foulard rouge. Ils deviennent les capitaines des deux nouvelles tribus ! Les régions, c'est fini !

Composition des nouvelles équipes

Alix, capitaine de l'équipe jaune, choisit les aventuriers suivants : Dorian, Jody, Lola, Angélique, Loïc, Alexandra.

Bertrand-Kamal, capitaine de l'équipe rouge, choisit les aventuriers suivants : Brice, Marie-France, Fabrice, Adrien, Hadja, Joaquina.

Autre fait notable : les deux tribus ont le droit chacune à 2 kilos de riz. De quoi bien commencer cette nouvelle aventure ! Mais ce n'est pas tout : ils s'en vont vers leur camp avec une torche. Le feu ne sera donc pas un problème !

Les Jaunes s'approprient l'ancien camp des Oranges de l'Ouest, les Rouges reprennent les installations des Violets du Nord.

Et à peine arrivé sur le camp, Adrien lance déjà ses stratégies. Il a proposé à Marie-France une alliance entre Nordistes. Face à lui, elle accepte, mais, face caméra, elle confie ne pas suivre son camarade et révèle à Bertrand-Kamal qu'Adrien souhaite faire sauter les Verts.

Épreuve d'immunité

C'est la première épreuve d'immunité pour les équipes jaunes et rouges et il s'agit du mythique jeu des flambeaux. L'objectif est d'embraser la vasque de son équipe. Mais pour y parvenir, ils doivent traverser un long parcours de cinq obstacles tout en portant leur porte-feu de 110 kilos.

Les Rouges ont une légère avance au début du parcours. Mais ils sont rattrapés par les jaunes et les deux tribus se retrouvent au coude-à-coude.

Ils parviennent à la torche en même temps... Mais ils doivent maintenant placer des pièces de bois pour faire monter la torche jusqu'en haut. Les Jaunes ont une large avance. Brice des Rouges prend le lead et parvient à réduire l'écart. Mais c'est finalement l'équipe Jaune qui remporte l'épreuve !

Conseil

L'heure est au conseil pour les Rouges.

Ce soir, pas de collier d'immunité à jouer. Denis Brogniart procède donc au dépouillement. Les premiers votes sont partagés entre Joaquina et Adrien. Finalement, c'est Adrien qui est éliminé.