Koh-Lanta 2020 : Mathieu et Estelle éliminés, Diane de retour et déjà virée

Après le départ de Diane, la semaine passée, les aventuriers de Koh-Lanta, Les 4 Terres (TF1) voient de nouveaux candidats quitter l'émission. Ce vendredi 18 septembre 2020, trois participants ont été éliminés lors de conseils, et un quatrième a été contraint de s'en aller sur décision médicale. Résumé de cette soirée riche en rebondissements présentée par Denis Brogniart.

Samuel quitte le jeu, Estelle bête noire de l'Ouest

Sale ambiance sur le camp des Oranges de l'Ouest après le départ de Diane. Dorian, Jody et Brice avaient tous voté contre Estelle, membre le plus faible de l'équipe selon eux. Mais cette dernière avait un collier d'immunité et seul son vote, contre Diane, a été comptabilisé... Au petit matin, les jeunes grincent des dents. Ils en veulent à Estelle, considérée comme le maillon faible. Alors que Marie-France essaye de tempérer, les jeunes estiment qu'Estelle n'a pas sa place dans l'équipe. Pour eux, elle n'est "pas du tout performante" sur les épreuves et elle ne le sera pas à l'avenir non plus.

Mais la discussion s'arrête là, il est l'heure de retrouver leurs camarades pour le jeu de confort. Une fois les quatre équipes réunies, Denis Brogniart annonce une terrible nouvelle pour la tribu du Nord : Samuel ne reviendra pas. "Tout a été tenté, en vain malheureusement", déclare l'animateur. Diane, dernière éliminée, le remplace. Elle troque son foulard orange contre le violet du Nord.

Jeu de confort

Les équipes sont désormais au complet pour disputer le jeu de confort. Au programme, une épreuve bien connue des fidèles de Koh-Lanta : les aventuriers ont pour mission de placer un bambou au sommet de leur crâne et de le faire tenir ainsi en équilibre. Le candidat qui tiendra le plus longtemps fera gagner son équipe. Afin de respecter l'équité et après tirage au sort, Loïc des Verts ne disputera pas l'épreuve.

Adrien des Violets est le premier à craquer au bout de 50 secondes. Sébastien des Bleus fait à son tour tomber son bambou. Le vent étant particulièrement présent à ce moment-là, plusieurs aventuriers s'agitent. Brice finit par lâcher à son tour, suivi de Diane désormais membre de l'équipe des Violets. Fabrice, de la même tribu, lâche aussi. Après une longue lutte de 7 minutes et 15 secondes, Dorian lâche. Lola des Violets également, suivie par Laurent des Verts, Alix et Aubin des Bleus, Jody des Oranges, Ava des Bleus... puis Mathieu, dernier de la même équipe.

Les Bleus du Sud sont donc derniers et iront sur l'îlot de l'exil. Angélique craque à son tour, permettant aux Violets du Nord d'arriver en troisième position. Après plus de 27 minutes, Bertrand-Kamal lâche, tout comme Marie-France des Oranges, puis Alexandra des Verts.

Finalement, Estelle, dernière aventurière des Oranges, craque. La victoire est donc pour les Verts grâce à Joaquina et Hadja ! Et vu qu'elles sont deux à avoir tenu jusqu'au bout, elles bénéficieront, avec leur équipe, d'un bonus.

La première récompense est la suivante : une bonne portion de frites avec des brochettes de boeuf. La deuxième récompense est un moment privilégié à passer au sein d'une famille de pêcheurs avec balade en mer, pêche, dîner et nuit.

Les Verts choisissent à l'unanimité de rencontrer les pêcheurs. Le repas revient donc aux Oranges. Le bonus de l'Est est un cadeau de taille : des bambous secs afin de faire du feu !

Tandis que les Bleus se fabriquent un petit toit à l'exil, pour les Verts, c'est rencontre avec la famille de pêcheurs. Accueillis avec un verre de jus, ils sont aux anges. Loïc et Bertrand-Kamal s'en vont pêcher... et reviennent bredouilles. Heureusement, le père de famille avait prévu le coup ! Ils profitent tous ensemble d'un superbe repas avant de s'endormir paisiblement sur de doux matelas.

Épreuve d'immunité, Diane éliminée

Comme annoncé précédemment, seule l'équipe gagnante échappera au conseil cette fois. Les trois autres devront éliminer l'un d'entre eux. Mais ce n'est pas tout, la tribu arrivée dernière devra faire avec une difficulté supplémentaire.

L'épreuve consiste à passer un parcours de huit obstacles. Dans chaque tribu, un aventurier est prisonnier d'une corde à laquelle les quatre autres sont reliés. Le but est alors d'emmener le prisonnier au bout du parcours, qu'il se libère de sa corde et que l'équipe passe la ligne d'arrivée. Les Verts sont en surnombre, et après un tirage au sort, c'est Laurent qui ne joue pas cette épreuve.

Loïc des Verts, Lola des Violets, Mathieu des Bleus et Dorian des Oranges sont les quatre prisonniers. Les premiers obstacles sont rapidement passés par les Violets du Nord, suivis par les Verts de l'Est. Finalement, les Violets perdent leur première place, les Verts et les Oranges reviennent en force. Dorian des Oranges de l'Ouest prend la tête... et est en toute fin de parcours rattrapé par Loïc ! La victoire est pour les Verts de l'Est !

Les Oranges sont deuxièmes, les Bleus troisièmes et les Violets derniers, les trois équipes devront éliminer l'un des leurs. Et pour les aventuriers du Nord, le conseil, c'est maintenant ! Diane a été éliminée à l'unanimité par sa nouvelle équipe.

Les Verts sont sereins, ils resteront au complet. Plus encore, une fois sur leur camp, ils ont réussi à faire le feu ! Mauvaise surprise chez les Bleus, de retour de l'îlot de l'exil, qui découvrent que leur feu s'est éteint. Et ils se mettent d'accord pour ne pas le rallumer, car cela demande de l'énergie.

Réveil difficile chez les Violets qui s'en vont tous à la recherche du fameux Graal qui leur permettra de rester plus longtemps. Et c'est Lola qui trouve le collier d'immunité ! Elle le cache dans ses cheveux.

Double conseil

Les Bleus du Sud et les Oranges de l'Ouest se rejoignent face à Denis Brogniart au conseil.

Les Oranges sont divisés entre Estelle et Jody. Finalement, c'est Estelle qui est éliminée, à une voix près.

Du côté des Bleus, tous votent contre Aubin. Mais surprise ! L'aventurier sort son collier d'immunité avant le dépouillement ! Les bulletins à son nom ne sont donc pas comptabilisés. Le seul vote valable est celui d'Aubin... qui élimine Mathieu !