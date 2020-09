Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres : Diane éliminée et en larmes, Samuel blessé

Depuis le coup d'envoi de Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres (TF1), Carole a été définitivement éliminée, François a été contraint de quitter le jeu sur décision médicale et Marie-France, première éliminée au conseil, a fait son retour dans le jeu. Ce vendredi 11 septembre 2020, le troisième épisode du jeu d'aventure présenté par Denis Brogniart n'a pas laissé les téléspectateurs en reste !

Samuel à l'infirmerie, tensions avant le jeu

Doux réveil chez les Oranges. Marie-France s'est levée plus tôt que ses camarades et elle a préparé le petit-déjeuner : un crabe par personne, le luxe dans Koh-Lanta ! Du côté des Bleus du Sud, l'élimination de Carole est vite oubliée...

Ambiance moins sympathique au Nord. Samuel n'est pas en forme : l'aventurier s'est fait mal au tendon d'Achille lors de l'épreuve aquatique de la semaine dernière. Ce qui inquiète ses coéquipiers, c'est qu'il est "loin d'être douillet" et donc s'il se plaint, c'est qu'il est arrivé au bout de la douleur... Mais pas de place pour ça, l'heure est à la préparation de la prochaine épreuve. Les aventuriers ont reçu une bouteille leur indiquant qu'il allait falloir construire leur radeau. Et d'emblée, Adrien et Samuel ne sont pas d'accord sur la construction.

Chez les Verts, Alexandra prend le lead... ce qui ne semble pas beaucoup plaire à ses camarades. Avec Hadja, le ton monte un peu. Du côté des Oranges, c'est Diane qui mène la barque. Estelle tente une autre proposition, mais elle est violemment rembarrée. Finalement, Jody, ostréicultrice habituée à la mer, prend en main le chantier.

Coup dur chez les Violets : Samuel ne supporte plus la douleur et appelle le médecin.

Jeu de confort

Les Violets ne sont plus que quatre puisque Samuel est toujours à l'infirmerie. Toutes les autres équipes joueront alors également à quatre. Le but est le suivant : sur le radeau, naviguer jusqu'à un emplacement où se trouvent deux pagaies à 2 mètres de profondeur ; les rapporter sur le rivage où se trouvent neuf autres pagaies, puis former un jeu de domino. Chez les Verts, Bertrand-Kamal et Joaquina ne jouent pas. Idem pour Diane et Marie-France des Oranges, ainsi que Sébastien des Bleus.

Le jeu commence bien, car après à peine quelques mètres de parcourus que les Bleus, les Oranges et les Violets se retrouvent en plein embouteillage. Finalement, tout le monde se dégage sans grande difficulté. Les Violets arrivent en premier devant leurs pagaies et Angélique se dépêche de plonger. Mathieu de l'équipe des Bleus suit également, devant l'Est. Les Oranges galèrent...

Les Bleus sont les premiers à revenir sur terre, suivis des Violets. Mais ils sont vite rattrapés par les Verts, très efficaces au jeu des dominos. La victoire est d'ailleurs pour les Verts ! Les Bleus arrivent deuxièmes, juste devant les Oranges. Les Violets sont les derniers et vont droit sur l'île de l'exil.

Les deux récompenses sont les suivantes : deux pizzas au poulet, champignons, poivrons ou alors deux allumettes pour faire du feu. Les Verts de l'Est choisissent sans hésiter les pizzas ! Les allumettes reviennent aux Bleus du Sud qui ont déjà le feu.

Un collier trouvé et des reproches

De retour sur leur camp, les Verts savourent leurs pizzas. Les Bleus eux ont du mal à comprendre ce choix. Il aurait été, selon eux, plus judicieux de prendre les allumettes.

Aubin s'éclipse discrètement pour aller chercher un collier d'immunité. Mais il est suivi par Ava... Il finit par y retourner, seul. Sa persévérance a payé puisqu'il a trouvé le collier d'immunité ! Il n'est valable que jusqu'à la réunification.

Les Oranges sont amers. Ils tiennent Estelle pour responsable de leur défaite. Diane lui dit même clairement ce que le reste de l'équipe pense de sa performance. Des mots durs à encaisser pour Estelle qui finit par se reprendre et, sentant le danger, se décide à chercher un collier d'immunité.

Les Violets découvrent l'île de l'exil... et ne comprennent pas comment les Verts ont pu tenir deux nuits ici.

Chez les Bleus, Sébastien trouve un rat et propose d'en faire le dîner. Ses camarades ne sont pas d'accord et ils finissent par libérer l'animal.

Épreuve d'immunité

Tous se retrouvent et les aventuriers du Nord apprennent que Samuel est toujours en observation à l'infirmerie. Les quatre équipes disputeront donc l'épreuve à quatre.

Le but du jeu est le suivant : faire partir une boule dans une gouttière pour la faire tomber dans un réceptacle placé au bout d'un parcours. Mais pour avancer tout le long de ce parcours, ils vont devoir manipuler des planches mouvantes de façon à faire passer la boule sans jamais la faire tomber. Avant ça, il faut aller récupérer les boules qui sont dans trois sacs attachés en hauteur.

Pour respecter l'équité, Laurent et Hadja des Verts ne joueront pas. Idem pour Diane et Dorian des Oranges ainsi qu'Ava des Bleus.

Les Verts sont en tête, suivis de près par les Bleus très méthodiques. Les Oranges et les Violets sont à la traîne... La victoire est pour les Verts ! Les Violets arrivent deuxièmes, devant les Bleus. Les Oranges sont derniers et iront donc au conseil ce soir.

De retour sur le camp, Estelle est rapidement pointée du doigt. Les Oranges lui font comprendre qu'elle n'a pas le niveau sur les épreuves. Elle se met alors à chercher le collier d'immunité. Et elle le trouve !

Conseil

Les Oranges arrivent face à Denis Brogniart. Et ils ne cachent pas leur volonté d'éliminer Estelle, élément le plus faible sur les épreuves selon eux. Mais surprise, l'aventurière brandit son collier d'immunité.

Lors du dépouillement, Denis Brogniart compte 5 bulletins au nom d'Estelle. Le sixième, écrit justement par la sportive, est au nom de... Diane ! C'est donc Diane qui est éliminée ce soir. En larmes, la jeune femme demande à ses camarades de la venger en éliminant Estelle dès que possible.