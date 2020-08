Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres : Marie-France éliminée, (déjà) des 1res tensions !

Le coup d'envoi de Koh-Lanta, Les 4 Terres a été donné vendredi 28 août 2020 sur TF1. L'émission phare fait son grand retour pour une 21e saison, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Denis Brogniart a rencontré aux îles Fidji les 24 nouveaux aventuriers, divisés en quatre équipes représentant le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Résumé de ce premier épisode !

Présentation des équipes et jeu de confort

L'équipe des Verts représente l'Est, elle est composée de Bertrand-Kamal, Alexandra, Hadja, Laurent, Loïc et Joaquina.

L'équipe des Oranges représentera l'Ouest, elle est composée de Brice, Diane, François, Dorian, Estelle et Jody.

L'équipe des Violets représentera le Nord, elle est composée de Lola, Fabrice, Angélique, Adrien, Marie-France et Samuel.

L'équipe des Bleus représentera le Sud, elle est composée d'Alix, Sébastien, Carole, Mathieu, Aubin et Ava.

Les équipes arrivent toutes déjà formées sur l'île, face à Denis Brogniart. Et à peine les présentations faites qu'il est l'heure de passer aux choses sérieuses. Les 24 aventuriers vont s'affronter dans leur premier jeu de confort, avec de nouvelles règles. L'équipe gagnante choisira parmi deux récompenses, la récompense restante ira à la tribu arrivée deuxième. Enfin, l'équipe qui finira dernière ne partira pas à la découverte de sa zone de campement, elle ira sur l'îlot de l'exil. Un petit caillou au milieu du Pacifique où il n'y a... rien !

Le but du jeu est le suivant : sur un parcours circulaire de 180 m de périmètre, les équipes se placeront chacune au niveau de leur point cardinal. Au top départ, elles partiront dans le sens des aiguilles d'une montre avec une charge : une corde de 50 kg. Leur mission sera de rattraper la tribu qui est juste devant elles. Dès l'instant où une tribu est touchée, elle est éliminée. Autre règle : sur tout le premier tour, les aventuriers ont l'obligation de courir au complet, mais après les premiers 180 m parcourus, chaque candidat a le droit de quitter son équipe.

En pleine course, Loïc trouble ses camarades. Alors qu'il avait été décidé qu'il devait rester en fin de file, il finit par courir tout devant, de peur d'être rattrapé... Du côté de la tribu du Sud, Carole lâche l'équipe après le premier tour. Idem pour François de l'équipe de l'Ouest, Jody de la même équipe a suivi. Chez les Verts, c'est Alexandra qui s'est mise en retrait.

Les Violets, qui sont les seuls à être restés au complet, rattrapent les Verts. La tribu de l'Est ira donc sur l'îlot de l'exil... Puis, très vite, les Oranges, composés de Brice et Dorian uniquement, rattrapent à leur tour les Violets ! La finale se jouera donc entre les Bleus du Sud et les Oranges de l'Ouest.

Avant que les deux dernières équipes ne s'affrontent, Denis Brogniart présente les récompenses. Un kit de terre avec une scie, un marteau, des clous, de la corde, du fil de fer, des planches et un piège ou alors un kit de pêche avec masque, hameçon, du fil de pêche, un fusil harpon, des palmes et un filet.

Mais avant le choix des récompenses, les Oranges et les Bleus s'affrontent cette fois-ci sur un cercle au périmètre de 90 m. Les Bleus prennent de l'avance, mais les Oranges, chez qui il ne reste comme pour la première manche plus que Brice et Dorian, parviennent à rééquilibrer le jeu. Les Bleus sont à leur tour plus que deux : Mathieu et Sébastien. Et la victoire est pour les Oranges ! La tribu de l'Ouest choisit le kit de pêche, le Sud repart avec le kit de terre.

Découverte des camps et premières tensions

Les Oranges victorieux arrivent sur leur camp. Et pour célébrer cela, ils souhaitent tous se baigner, à l'exception d'Estelle qui insiste pour d'abord aller chercher l'eau et faire le feu. Dorian trouve l'eau.

Du côté des Verts sur l'îlot de l'exil, Alexandra a la voix cassée, elle a peut-être attrapé froid. Tandis que certains la plaignent, Hadja se montre dure : pour elle, la jeune femme est "un boulet".

Au petit matin, les Bleus se décident à faire le feu. Avec Mathieu et Sébastien en leader, ils y arrivent du premier coup.

Toutes les équipes sont de retour face à Denis Brogniart. Et les Verts, qui ont passé la nuit sur l'îlot de l'exil, se remettent difficilement.

Épreuve d'immunité

Pour cette première épreuve d'immunité, les quatre équipes doivent récupérer une hache tribale disposée à l'intérieur d'une malle solidement fermée et située au bout d'un parcours en quatre obstacles et à disputer en relais. L'équipe qui rapporte sa hache la première remporte le totem, celle qui arrive dernière se retrouvera au conseil. Le tout à réaliser dans un temps imparti.

Les Verts prennent l'avantage, suivis des Violets. Les Bleus sont juste derrière, tandis que les Oranges sont les derniers. Au fil des étapes, les Violets reviennent en force et les Bleus prennent du retard. La victoire est pour les Verts, la tribu de l'Est ! Une belle revanche pour les six aventuriers qui ont passé une mauvaise nuit. Les Bleus du Sud sont deuxièmes, suivis par les Oranges de l'Ouest. Les Violets du Nord ont perdu, ils iront au conseil.

Double victoire pour les Verts qui remportent l'immunité et découvrent enfin, 24 heures après tout le monde, leur camp. Très heureux, ils trouvent une petite rivière d'eau douce, ils ne pouvaient rêver mieux ! Très rapidement, ils trouvent l'eau et tentent de faire du feu... avec les faux cheveux d'Hadja. Une bonne ambiance chez les gagnants.

Du côté des Violets, on pense stratégie. Il faudra aller au conseil demain et Marie-France se sent en danger et s'en va chercher un collier d'immunité. Adrien essaie de s'allier avec Lola et Angélique, les deux plus jeunes du groupe, car il dit pouvoir les influencer plus facilement. De son côté, Marie-France souhaite éliminer Angélique qui lui tape sur le système. Le Parisien Adrien trouve qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise idée... De son côté, Samuel a du mal avec les stratégies et votera en son âme et conscience.

Chez les Oranges, le camp n'est pas très organisé... et François perd son maillot de bain ! En pleine nuit, les Verts sont réveillés par l'orage.

Conseil

Avant même que les votes ne commencent, il y a un règlement de comptes entre Marie-France et Angélique. Marie-France explique face à toute l'équipe s'être alliée à Adrien et Fabrice et voter contre Angélique. Elle ne comprend pas pourquoi cette dernière, au courant de ses intentions, n'est pas allée la voir pour la confronter...

Grosse surprise lors du dépouillement ! Absolument tous les aventuriers de l'équipe du Nord ont voté contre Marie-France. De son côté, la bouchère a tenu son engagement en votant contre Angélique.

C'est donc finalement Marie-France qui est éliminée !