Casting Koh-Lanta 2020 : les photos des candidats des 4 Terres dévoilées

Le générique de Koh-Lanta résonnera bientôt de nouveau dans votre télévision. Après l'édition 2020 très suivie par le public, et qui s'est terminée par la victoire de Naoil, TF1 présentera la nouvelle saison baptisée Les 4 Terre, à partir du 28 août 2020. Après avoir annoncé la date de diffusion, la première chaîne a dévoilé les photos des 24 nouveaux candidats (un record) qui ont accepté de se mettre dans la peau de Robinson Crusoé dans l'espoir de remporter les 100 000 euros en jeu.

Cette année, le public fera la connaissance de Sébastien, Samuel, Mathieu, Loïc, Fabrice, Jody, Laurent, Dorian, Aubin, François, Brice, Bertrand Kamal et Adrien du côté des hommes. Les femmes que les téléspectateurs retrouveront au casting seront Joaquina, Alexandra, Angélique, Diane, Ava, Carole, Lola, Hadja, Estelle, Alix et Marie-France.

Pour cette nouvelle saison, toujours animée par Denis Brogniart et encore tournée aux Fidji, la production a une fois de plus misé sur la nouveauté. Pour la première fois, quatre équipes seront formées et chacune représentera une région : le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Selon le communiqué de presse, "la compétition n'en sera que plus grande, et les épreuves que plus disputées avec des finishs à la corde et des retournements de situation jusqu'à la dernière seconde".

Ce n'est pas tout ! Les nerfs des aventuriers seront mis à rude épreuve avec l'îlot de l'exil. Cette saison, l'équipe qui arrivera dernière lors de l'épreuve de confort devra passer vingt-quatre heures à cet endroit, sans aucune ressource. "Les conditions sont d'une précarité absolue", précise TF1. Cela devrait donner lieu à des disputes car on le sait, entre la fatigue et la faim, les aventuriers perdent plus rapidement leur sang-froid. Tous devraient donc redoubler d'efforts afin de ne pas y atterrir.