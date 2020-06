Naoil (Koh-Lanta) ne touchera pas 100 000 euros, la raison

Le vendredi 5 juin était un grand jour pour les fans de Koh-Lanta 2020 : TF1 diffusait la grande finale. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir qui de Claude Dartois, Inès Loucif et Naoil Tita avait remporté l'émission. À l'issue de la soirée, c'est la boxeuse de 37 ans qui a été sacrée grande gagnante. Elle va ainsi toucher les 100 000 euros promis au vainqueur... enfin pas tout à fait.

Si la production la lui versera bel et bien, l'aventurière ne gardera pas l'intégralité de cette somme sur son compte en banque. Dans l'émission C que du kif du 8 juin, Valérie Benaïm a expliqué qu'elle devrait verser une partie de son argent... aux impôts. Une déclaration qui a beaucoup surpris sur le plateau. "Ils sont considérés comme des candidats de télé-réalité, donc ils sont considérés comme des gens qu'on rémunère. Donc ils doivent déclarer, ce qui fait que, pour le fisc, il faut retirer 20 000, 25 000 euros", a estimé la chroniqueuse de 50 ans.

Les aventuriers de Koh-Lanta sont en effet rémunérés pour leur participation à l'émission présentée par Denis Brogniart. En 2018, TV Mag estimait qu'ils touchaient environ 25 euros brut par jour, ainsi qu'une prime pour la confidentialité qui monterait à 2 500 euros pour les éditions all stars et à 700 euros pour une édition avec des anonymes.

Mais qu'importe pour Naoil qui n'est pas peu fière d'avoir gagné Koh-Lanta 2020. Interrogée par Purepeople, la candidate qui est enceinte de son premier enfant a dévoilé ce qu'elle comptait faire de l'argent qu'elle allait remporter : "Ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir accueillir ce petit bout de chou dans de très bonnes conditions. On va fêter ça avec les proches et essayer de se faire plaisir en famille. Mon mari a déjà deux adolescents. Ils sont très heureux d'accueillir un petit frère dans la famille et faire un voyage avec toute cette tribu, ça me ferait plaisir. Et puis je pense mettre de l'argent de côté au cas où on vivrait quelques coups durs."