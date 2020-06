Finale de Koh-Lanta 2020 : Naoil grande gagnante, Ahmad règle ses comptes !

Ils étaient trois sur les poteaux : Claude, Inès et Naoil. C'est finalement la sportive Naoil qui a remporté la mythique épreuve ! La jeune femme a choisi Inès comme adversaire face aux votes du jury final. Les deux aventurières sont donc les finalistes de ce Koh-Lanta, l'île des héros (TF1).

Conseil final

Pholien, Ahmad, Sam, Teheiura, Jessica, Eric, Régis, Moussa et Claude sont les membres du jury final qui départagera Inès et Naoil. Alexandra, qui avait fait un malaise lors de l'épreuve d'orientation, et Charlotte ne sont pas présentes car elles ont quitté l'aventure sur décision médicale.

Lors du tout dernier conseil de cette édition, les aventuriers déjà éliminés découvrent Moussa, éliminé à l'issue de l'épreuve d'orientation. Ahmad en profite pour régler ses comptes. Pour rappel, pendant la réunion des Ambassadeurs, Moussa avait fait une promesse au nom de tous les ex-jaunes : Ahmad serait le dernier rouge éliminé. Face aux interrogations d'Ahmad, Moussa se perd dans ses explications... Il précise que l'élimination d'Ahmad a été décidée en concertation avec l'équipe jaune et Claude, après qu'Ahmad a voté différemment de ce qui était prévu.

De son côté, Moussa demande à Teheiura comment a-t-il pu être éliminé avec Charlotte lors de la semaine des binôme alors qu'ils possédaient tous les deux des colliers d'immunité. La discussion bifurque et Teheiura demande à Moussa pourquoi a-t-il voté contre lui, qu'il pensait son allié.

L'arrivée de Claude, éliminé aux poteaux, surprend tout le monde ! Eric, Teheiura et même Moussa se disent déçu de ne pas voir l'aventurier en finale. Ahmad en profite pour demander des comptes à Claude sur le pacte qui ne tenait plus et qui lui a valu une élimination. Le héros s'est expliqué. Eric a également posé une question à Claude. Il a voulu savoir si ce dernier lui aurait vraiment donné son collier d'immunité comme il l'avait promis. La réponse est oui ! Tout est désormais clair.

Enfin, Naoil et Inès débarquent. Chacun y va de ses félicitations aux heureuses finalistes. Les deux jeunes femmes retracent leur aventure, espérant récolter les voix de leurs camarades.

Dépouillement

L'heure est venue de dépouiller les bulletins de vote. Mais avant, Denis Brogniart retrouve tous les aventuriers, sauf Benoît en duplex de la Martinique, sur le plateau de TF1.

Inès a récolté deux voix, Naoil en a récolté sept ! C'est donc Naoil la grande gagnante ! Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, pas d'embrassades pour cette fois...