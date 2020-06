Finale de Koh-Lanta 2020 : Naoil gagne les poteaux et choisit Inès

C'est officiel, le grand gagnant de Koh-Lanta, l'île des héros sera Inès, Naoil ou Claude. Les trois aventuriers sont qualifiés pour la finale du célèbre jeu de TF1. Ce soir, ils vont s'affronter au cours de la mythique épreuve des poteaux. Le vainqueur choisira celle ou celui qui l'accompagnera pour l'ultime étape : le jury final.

Face à Denis Brogniart, Inès, Naoil et Claude prennent place sur les poteaux. Pour commencer l'épreuve, les trois finalistes ont pour mission de tenir en équilibre sur un rectangle de 23 centimètres par 16 centimètres. Chacun reste immobile, bien décidé à finir gagnant. Au bout d'un certain temps, Claude lance une discussion. Au bout d'une heure, ils sont tous très concentrés et Denis Brogniart annonce que les choses se corsent : la surface du rectangle sur lequel ils se tiennent se réduit à 18 centimètres par 16 centimètres. Inès avait déjà anticipé la consigne et s'était au préalable placée sur la partie gauche de la plateforme. Mais Claude et Naoil restent eux aussi très stables passée cette première étape.

Un duel Claude VS Naoil

Déjà une heure et quarante cinq minutes que les aventuriers se tiennent droit. Et une nouvelle difficulté s'ajoute : Claude, Naoil et Inès vont devoir tenir sur une plateforme de 18 centimètres par 10 centimètres. C'est la partie avant du rectangle qui est supprimée. À ce stade, tous basculent. Mais seule Inès tombe après deux heures et huit minutes d'épreuve. Une belle performance pour la jeune infirmière !

Les deux aventuriers tiennent du mieux qu'ils peuvent. Alors que Denis Brogniart annonce la prochaine étape, Claude vacille et tombe dans l'eau ! C'est donc Naoil la grande gagnante de l'épreuve des poteaux. La sportive a tenu deux heures et trente minute.

Naoil est finaliste. Désormais elle a la lourde tâche de désigner qui de Claude ou Inès l'accompagnera face au jury final. Elle choisit Inès, son alliée du début d'aventure. Pour se justifier, Naoil explique que Claude et elle "ne jouent pas dans la même catégorie". Le héros, aventurier par excellence, digère mal la nouvelle. Il faut dire qu'après trois aventures, la légende Claude mérite largement sa place en finale...