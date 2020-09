Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres : Carole éliminée, un abandon médical et un retour

Après l'élimination de Marie-France la semaine passée, ils n'étaient plus que 23 dans Koh-Lanta, Les 4 Terres. Ce vendredi 4 septembre 2020, à l'issue du deuxième épisode du jeu d'aventure de TF1, deux autres candidats ont quitté les îles Fidji. Résumé de cette soirée présentée par Denis Brogniart.

La faim et le froid, maux des aventuriers

Au lendemain du conseil, l'équipe du Nord se retrouve à cinq. Angélique est soulagée d'avoir pu conserver sa place, mais, avec Lola, elle reste sur ses gardes concernant Adrien, le roi de la stratégie. De son côté, Fabrice tente de faire le feu "pour manger autre chose que des cocos", et certainement se réchauffer aussi.

Même souci chez l'équipe de l'Ouest qui n'a pas de feu... et pas mangé. Pour les aventuriers, la priorité est au repos afin d'économiser leurs forces avant les épreuves. Mais Estelle en a décidé autrement. La candidate s'est levée plus tôt que ses camarades et a rapporté sur le camp des feuillages afin de parfaire la cabane. Un comportement qui n'a pas plu au reste de l'équipe. François rappelle Estelle à l'ordre, il veut que tout le monde s'économise et qu'elle soit avec l'équipe. L'ambiance se détend lorsque François retrouve son maillot, perdu dans la mer quelque temps plus tôt.

Du côté de l'équipe de l'Est, la faim se fait ressentir. Mais ce n'est pas tout : les Verts ont peur de retourner sur l'île de l'exil ! Pour éviter cela, ils n'ont qu'une chose à faire, ne pas finir derniers lors de l'épreuve de confort.

Jeu de confort

Les quatre équipes sont réunies pour le jeu de confort. Denis Brogniart annonce les règles : chaque équipe a sept bouées reliées sous l'eau, à la verticale, à sept pierres. En relais, les aventuriers vont devoir aller de la pierre la plus proche du ponton à celle qui est la plus éloignée. L'équipe qui rapporte la première les sept pierres derrière un enclos a gagné. Afin de respecter l'équité dans ce jeu de confort, les Verts, les Oranges et les bleus ne devront jouer qu'à 5, comme les Violets qui ont éliminé Marie-France la veille. Après un tirage au sort, voici les aventuriers exemptés : Sébastien (Sud), Diane (Ouest) et Bertrand Kamal (Est).

Les deux équipes arrivées première et deuxième remportent un superbe plateau de nourriture leur rappelant les mets de leur région.

Si l'Ouest gagne, la récompense est la suivante : une escalope normande avec de la crème et des tagliatelles avec en dessert un gâteau basque.

Si l'Est gagne, la récompense est la suivante : un gratin de crozets avec de l'emmental, des saucisses avec en dessert une tarte à la praline.

Si le Sud gagne, la récompense est la suivante : une bouillabaisse avec plusieurs poissons, une sauce rouille avec des petits croûtons et pour terminer un gâteau ardéchois avec de la crème de marrons

Si le Nord gagne, la récompense est la suivante : du boeuf mijoté, des pommes de terre, de la carbonade flamande avec en dessert un flan parisien.

C'est parti pour l'épreuve ! Les quatre équipes sont au coude-à-coude, puis l'équipe des Bleus prend la tête. Le Nord suit de près, devant les Oranges et les Verts chez qui Hadja ne parvient pas à descendre sous l'eau et ralentit l'équipe. Sans surprise, la victoire est pour les Bleus, grâce à Mathieu, moniteur de plongée à l'aise sous l'eau, et à une belle stratégie. Grâce à Dorian, les Oranges arrivent en deuxième place ! Belle performance ! Le Nord arrive troisième, les Verts derniers... et vont devoir aller sur l'île de l'exil. Surprise, les Bleus choisissent de prendre les plats de l'Ouest, par stratégie pour avoir des forces. Les Oranges prennent donc le plateau de l'Est.

Sur l'île de l'exil, Alexandra craque. Notre Wonder Woman de l'Est a faim, elle est fatiguée et elle est à cran. Ses camarades Joaquina et Hadja n'en peuvent plus non plus... de ses plaintes. Heureusement, l'équipe peut compter sur la bonne humeur de Bertrand Kamal. Les Bleus et les Oranges se régalent avec leurs délicieux plats.

Épreuve d'immunité

Les quatre équipes sont réunies face à Denis Brogniart. Et Ava, de l'équipe bleue, a quelque chose à dire : avec ses camarades, elle a décidé de donner un joli morceau de gâteau gagné la veille aux Verts. Un beau geste qui a fait chaud au coeur de nos aventuriers de l'Est.

Place à l'épreuve d'immunité. Les aventuriers, reliés les uns aux autres, vont devoir aller au bout d'un parcours en six obstacles. À la fin de chaque parcours se trouve une table tournante avec six couloirs composés de cinq boules de six couleurs différentes. L'objectif est de mettre cinq boules de la même couleur dans chaque couloir.

Pour respecter l'équité, tirage au sort oblige. Hadja (Est), François (Ouest) et Alix (Sud) ne jouent pas.

Les Oranges sont en tête... et les Verts sont juste derrière, décidés à ne pas aller au conseil après deux nuits sur l'îlot de l'exil. Mais face à la table tournante, les Violets et les Verts sont très efficaces ! La tribu de l'Est remporte cette épreuve d'immunité, quelques secondes après la tribu de l'Ouest ! Le Nord arrive en troisième position et c'est l'équipe du Sud qui est dernière. Les Bleus iront donc au conseil.

Coup de sang et abandon médical

De retour sur le camp, l'équipe du Sud discute. Les six aventuriers sont anéantis à l'idée de devoir éliminer l'un d'entre eux au conseil. Mathieu la joue en transparence et révèle l'identité du candidat contre qui il va voter ce soir : Carole. Aubin souhaite également éliminer Carole. Cette dernière ne comprend pas cette décision et se dit, face caméra, vexée. Bien décidée à sauver sa peau, elle s'en va à la recherche d'un collier d'immunité.

Chez les Oranges, rien ne va. Sur la fin de l'épreuve, François s'est fait mal en rejoignant ses coéquipiers. Une grosse douleur au mollet qui le conduit chez le médecin. Quelques heures plus tard, l'équipe de l'Ouest a la surprise de voir débarquer... Marie-France, dernière éliminée qui remplacera leur camarade qui souffre d'une lésion au mollet. François quitte donc le jeu sur décision médicale.

Retour chez les Bleus. Carole réunit la tribu pour livrer son ressenti. Et ça explose avec Alix, à qui elle reproche de l'avoir mise à l'écart. Le ton monte entre les deux aventurières. Puis Carole règle ses comptes avec Aubin. D'après elle, le jeune homme pénalise l'équipe lors des épreuves.

Conseil

Sans surprise, c'est Carole qui est éliminée. Face caméra, elle fond en larmes et se dit déçue, cette décision est pour elle injuste.