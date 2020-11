Koh-Lanta 2020 : Loïc, Brice et Alexandra sur les poteaux, Lola et Dorian éliminés !

Ils ne sont plus que cinq dans Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres (TF1) ! Ce vendredi 27 novembre 2020, Denis Brogniart a accompagné Alexandra, Lola, Brice, Dorian et Loïc lors de la mythique épreuve de l'Orientation. Les trois aventuriers vainqueurs s'affronteront sur les poteaux et auront leur chance de finir gagnant de cette édition ! Résumé de cette soirée.

Les règles sont simples. L'objectif des cinq finalistes est de trouver l'un des trois poignards cachés en pleine jungle fidjienne. Mais pour y parvenir, ils doivent trouver le point de repère de la zone où ils se trouvent : l'écorce blanche, le nid de pierres ou l'arbre à lianes. Enfin, à partir de là, une balise se trouve dans un rayon de vingt pas.

Sur ces balises, deux informations : un nombre correspondant à une distance en pas et une couleur correspondant à une direction. Pour décrypter la couleur, il faudra revenir à la table d'orientation et consulter le code couleur.

Ils disposent tous d'une boussole et d'une carte.

Loïc et Alexandra vont vers l'écorce blanche. Brice et Dorian se dirigent vers l'arbre à lianes. Lola se rend seule vers le nid de pierres. C'est donc des duels régionaux puisque Brice et Dorian sont tous les deux de la tribu de l'Ouest et Alexandra et Loïc de celle de l'Est.

Dorian VS Brice, Alexandra VS Loïc... et Lola, solo ou presque

Brice trouve très rapidement l'arbre à lianes, mais le cache à son camarade. Dorian, quelque peu déconcerté, se demande alors si le nid de pierres n'est pas plus proche de lui et finit par basculer sur le territoire de Lola.

De son côté, Loïc trouve l'écorce blanche. Chance folle ! Il trouve également la balise du premier coup. Il fonce à la table d'orientation afin de vérifier le code couleur. Il doit faire vingt-deux pas en direction du Sud afin de trouver le poignard. Alexandra trouve à son tour l'écorce blanche, puis la balise ! Ils sont donc désormais deux à chercher le poignard qui se trouve tout proche.

Brice trouve à son tour la balise, mais malheur ! Il peine à utiliser la boussole. Au lieu d'aller en direction du nord-ouest, il se dirige vers le sud-ouest et tombe sur Lola. La jeune femme s'est trop éloignée du nid de pierres et décide de suivre Brice dans ses recherches du poignard, sans même avoir trouvé la balise.

Surprise ! Après une heure et cinq minutes d'épreuve, Loïc trouve son poignard et se qualifie pour les poteaux !

Alexandra souhaitait trouver le nid de pierres mais finit par tomber sur l'arbre à lianes. Ils sont alors trois, avec Lola et Brice. De son côté, Dorian se déplace dans une zone non répertoriée. Il n'y a donc personne au nid de pierres...

Recherche acharnée a fini par payer ! Brice trouve le poignard au bout de deux heures et trente-cinq minutes et est le deuxième qualifié pour les poteaux !

Alexandra et Lola s'affrontent, Dorian complètement perdu

Il ne reste plus qu'un poignard en jeu : celui de la zone du nid de pierres. Alexandra et Lola s'y rendent dans l'espoir de se qualifier à leur tour. Dorian, qui a réalisé qu'il était complètement perdu dans la jungle, retrouve son chemin. Et, finalement il tombe nez-à-nez avec le nid de pierres tant recherché ! Très peu de temps après, Lola trouve à son tour le nid de pierres. Et Alexandra suit.

Tous sont au même niveau. Dorian passe devant la balise mais il manque de concentration et ne la voit pas ! De son côté, Alexandra tombe dessus mais afin de ne pas éveiller les soupçons de Lola qui est tout près, elle s'assoit au sol et simule un besoin de repos. En douce, elle file à la table d'orientation ! Lola trouve à son tour la balise et fonce retrouver Denis Brogniart afin de décrypter le code couleur. Lola, Alexandra et Dorian se mettent alors à chercher le poignard...

Et c'est finalement Alexandra qui trouve le poignard après cinq heures et dix-huit minutes d'épreuve ! Elle est la troisième qualifiée pour l'épreuve des poteaux.

Lola et Dorian sont donc éliminés de Koh-Lanta mais font partie du jury final.