Brice (Koh-Lanta), de très maigre à "super gros" : prise de poids record à son retour

Vendredi 20 novembre 2020, TF1 a diffusé un nouvel épisode de Koh-Lanta dans lequel les aventuriers encore en lice ont pu découvrir leur reflet dans le miroir après plus de 30 jours sur le camp. Une balance était également mise à leur disposition. L'occasion pour eux de compter le nombre de kilos perdus. Loïc s'est par exemple affiné de 15 kilos, quand Alexandra s'en est débarrassée de 10. Mais c'est probablement Brice qui a été le plus secoué par sa métamorphose physique.

L'animateur radio n'a d'ailleurs pas pu retenir ses larmes en découvrant qu'il était passé de 66,5 à 53,5 kilos (soit 13 kilos perdus), pour 1,79m. "Je ne réalise pas. J'aurais bien voulu faire Koh-Lanta sans perdre de poids. On savait qu'on était venu faire une aventure compliquée mais là.... C'est juste hallucinant, c'est vraiment un choc", a-t-il déclaré très ému. Une perte de poids fulgurante qui a rendu son retour en France très compliqué...

Lors d'un live avec son ami d'aventure Dorian, diffusé vendredi, Brice a expliqué avoir eu un régime alimentaire complètement détraqué. "Quand je suis rentré, heureusement que j'étais bien entouré, j'aurais pu vraiment tomber mal, j'étais pas bien. Il faut savoir que je faisais 53 kilos, je suis rentré chez moi, et en un mois, la vérité, j'ai pris 25 kilos !", a-t-il révélé, avouant n'avoir fait "que manger jour et nuit". "De passer d'ultra maigre, je vais pas dire ultra gros, je faisais 75 kilos, c'est pas gros, mais de passer de super maigre à super 'gros', parce que moi j'avais jamais été comme ça", s'est-il encore étonné.

Pendant ce mois où il peinait à retrouver ses marques, Brice a également été sujet à la dépression. "J'ai pas vu mes potes pendant un mois. Je restais cloîtré chez moi, je voulais plus voir mes potes. Le retour a été ultra violent, heureusement qu'on a la psychologue de Koh-Lanta qui nous aide. Elle peut nous comprendre alors que nos familles peuvent imaginer mais peuvent pas comprendre et savoir ce qu'on a vécu", a-t-il fait savoir. Au vu de ses dernières publications sur Instagram, le jeune homme aujourd'hui retrouvé la forme, et ses muscles !