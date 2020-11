Koh-Lanta 2020, les candidats amaigris : Avant/après saisissants, -15 kilos pour Loïc !

L'aventure Koh-Lanta est unique. En y participant, les candidats peuvent se surpasser physiquement et mentalement. En prime, le gagnant a le plaisir de repartir avec un chèque de 100 000 euros. Mais cette expérience n'est pas des plus simples. Les aventuriers ne peuvent pas manger à leur faim puisqu'ils ne disposent que des ressources présentes sur l'île et doivent se les partager. A chaque saison, les pertes de poids sont donc impressionnantes, surtout pour ceux qui arrivent aux portes de la finale. Les téléspectateurs de TF1 en ont encore eu la preuve vendredi 20 novembre, dans Koh-Lanta 2020.

Au lendemain de l'épreuve d'immunité, Loïc a eu la surprise de découvrir qu'un miroir et une balance avaient été installés. Et il n'a pas été déçu du reflet qu'il a vu. "Ca va. Mon visage je le préfère comme ça parce que ça fait moins bouboule. Au début de l'aventure, j'avais peut-être plus une bouille d'enfant. J'aurais gagné en maturité physiquement et mentalement", a-t-il confié. Il s'est ensuite pesé et a découvert qu'il avait perdu 15 kilos (il est passé de 90 à 75 kilos). La plus grosse perte de poids de cette aventure. "C'est une aventure très dure et il ne faut pas l'oublier", a-t-il conclu.

Brice en larmes

Lola avait quant à elle perdu presque 10 kilos en passant de 56 à 47kilos. Son premier geste en rentrant : manger des burgers pour reprendre du poids car elle était déjà fine lors de son arrivée aux Fidji. "On ne s'en rend pas compte", a-t-elle assuré. Alexandra a perdu 10 kilos en passant de 64 à 54 kilos. "Je devais faire ce poids à mes 18 ans", s'est-elle étonnée. Et de poursuivre : "Je comprends pourquoi je suis molle. Pourquoi je me sens épuisée et que chaque mouvement est difficile. Il n'y a plus rien dans mon corps. Il reste juste des os."

Dorian a halluciné en voyant qu'il avait perdu 11 kilos (55 à 66 kilos). "J'ai perdu un sixième de mon poids. C'est un truc de psychopathe. (...) Normal que je sois fatigué et que j'ai la tête qui tourne dès que je fais cinq mètres", a-t-il lancé. Mais le plus touché par sa nouvelle silhouette était sans conteste Brice. Le beau blond avait l'impression d'avoir pris deux cents ans et n'a pu contenir ses larmes en découvrant qu'il était passé de 66,5 à 53,5 kilos (soit 13 kilos perdus), pour 1,79m. "Je ne pensais même pas descendre en dessous de 60 et je suis à 53 kilos et demi. Je ne réalise pas. Je ne m'en rendais pas compte. J'aurais bien voulu faire Koh-Lanta sans perdre de poids. On savait qu'on était venu faire une aventure compliquée mais là.... C'est juste hallucinant, c'est vraiment un choc", a-t-il déclaré très ému. Brice est fier d'avoir tenu jusqu'ici malgré tout et a bien compris qu'il s'était surpassé depuis le début de l'aventure.