Koh-Lanta 2020 : Les candidats amaigris, les avant/après saisissants

Déjà un mois que les candidats survivent dans Koh-Lanta, l'île des héros (TF1). Lors de l'épisode diffusé ce vendredi 22 mai 2020, Moussa, Claude, Inès, Naoil, Alexandra et Régis ont eu la surprise de découvrir un miroir et une balance sur le sable. L'occasion pour les aventuriers de découvrir leur nouvelle silhouette...

C'est au petit matin avant l'ultime conseil éliminatoire que les derniers candidats en lice pour la place de grand vainqueur ont constaté leur évolution physique. Tous sans exception ont perdu du poids depuis leur arrivée aux îles Fidji. Alexandra ne pèse plus que 43 kilos, elle s'est ainsi délestée de pas moins de 16 kilos ! Et elle n'est pas la seule à afficher une perte de poids incroyable. La boxeuse Naoil est passée de 64 kilos à 54 kilos et Inès, qui pesait 57 kilos, lit désormais 45 kilos sur la balance. Enfin, autre changement significatif : Régis est passé de 72 kilos à... 54 kilos ! L'aventurier n'en croit pas ses yeux et se compare même à son petit frère.

En se découvrant dans le miroir, Moussa remarque de suite qu'il s'est aminci. Et pour cause, le héros pèse 85 kilos, soit le même poids qu'au début de sa première participation à Koh-Lanta il y a quinze ans ! Claude s'est lui aussi délesté de quelques kilos... mais semble, face au miroir, focalisé sur la pousse de sa barbe. Rappelons que nos confrères de TV Mag avaient indiqué que le chauffeur de maître avait perdu 7 kilos durant le jeu.

Mais ces kilos perdus sont très souvent vite repris. C'est la raison pour laquelle la société de production ALP propose l'aide d'un médecin aux candidats. Toujours selon nos confrères, ce dernier "conseille aux aventuriers de remanger par petites quantités afin de réhabituer leur estomac doucement. De manger doucement et de bien mâcher afin de leur permettre de mieux se rendre compte que l'estomac est plein. Il leur conseille également de faire des repas équilibrés avec, sur les repas principaux, des protéines, des féculents, des légumes, des fruits et des produits laitiers. Il conseille également de boire 1,5 litre d'eau sur la journée et de privilégier les fruits plutôt que les barres chocolatées en cas de faim en dehors des repas principaux." Dur dur de suivre ces conseils après un mois sans manger à sa faim...