Claude (Koh-Lanta 2020), Inès, Moussa... : Leur incroyable perte de poids

Koh-Lanta est une expérience incroyable et tous les aventuriers qui y ont participé ne cessent de le dire. Mais participer à cette émission est loin d'être simple, notamment à cause du manque de nourriture qui entraîne une perte de poids.

En arrivant sur l'île, les candidats n'ont en effet pas le droit à des barbecues, des hamburgers ou de bonnes pâtes. Ils doivent tenter de trouver de la nourriture sur l'île comme du manioc ou de la noix de coco. S'ils remportent une épreuve, du riz est mis à leur disposition et ils peuvent pêcher des poissons. De quoi leur donner un peu de force avant de faire une épreuve généralement éprouvante physiquement. Malgré cela, les aventuriers perdent tous du poids et on peut encore le voir cette saison.

Après un mois de tournage, Alexandra, Claude, Éric, Inès, Moussa, Naoil et Régis ont en effet vu leur corps changer. Comme le dévoilent nos confrères de TV Mag, l'infirmière et Claude ont tous les deux perdu 7 kilos. Viennent ensuite Alexandra et Naoil avec leur 10 et 11 kilos en moins sur la balance. Le doyen de l'aventure a quant à lui perdu 12 kilos. Les pertes de poids les plus impressionnantes sont celles de Moussa (16 kilos) et Régis (17 kilos). Des métamorphoses impressionnantes à découvrir dans notre diaporama.

Avec autant de kilos perdus et le manque de nourriture sur l'île, les aventuriers doivent faire attention à ce qu'ils mangent en rentrant en France. Ainsi, un médecin les conseille comme l'a dévoilé la société de production ALP à nos confrères : "Le médecin conseille aux aventuriers de remanger par petites quantités afin de réhabituer leur estomac doucement. De manger doucement et de bien mâcher afin de leur permettre de mieux se rendre compte lorsque l'estomac est plein. Il leur conseille également de faire des repas équilibrés avec, sur les repas principaux, des protéines, des féculents, des légumes, des fruits et des produits laitiers. Il conseille également de boire 1,5 litre d'eau sur la journée et de privilégier les fruits plutôt que les barres chocolatées en cas de faim en dehors des repas principaux."