Charlotte (Koh-Lanta) éliminée : +10 kg en 3 jours, l'aventure laisse des traces

Vendredi 1er mai 2020, les affaires reprenaient pour les aventuriers de Koh-Lanta 2020. À l'issue de cet épisode encore une fois haut en couleur, ce sont Charlotte et Teheiura qui ont été éliminés lors du Conseil. Charlotte n'a pas joué son collier d'immunité et Teheiura a oublié qu'il en avait un ! Pour Charlotte, l'aventure n'en reste pas moins inoubliable et exceptionnelle. En revanche, le retour à la réalité n'a pas été des plus simples. Lors d'une interview accordée à Purepeople.com, la jeune candidate évoque notamment la transformation inévitable de sa silhouette.

Alors qu'elle nous avoue s'être délestée de 7 kilos durant le tournage, Charlotte explique avoir ensuite fait face à une soudaine reprise de poids. "Koh-Lanta a forcément laissé des traces sur mon corps. Pendant vingt-quatre jours, j'ai mangé très très peu et lorsque l'aventure se termine et qu'on a accès à toute la nourriture qu'on veut... En 3-4 jours, j'ai repris 10 kilos." Une transformation qui n'a pas été évidente à gérer. "Déjà, c'est plus que ce que j'avais perdu et en plus, quand on reprend aussi vite, ça donne un corps tout flasque. Je ne me reconnaissais plus du tout. Ce n'était plus moi et ça a été dur. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon poids d'avant de partir", nous a-t-elle confié.

Plus sereine avec son image, Charlotte s'efforce désormais d'apparaître le plus naturelle possible sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, elle dévoilait même une photo d'elle avec quelques bourrelets apparents, sur Instagram. Son message ? Inviter les internautes à s'accepter malgré leurs complexes. "On voit trop sur les réseaux sociaux des filles sous leur meilleur jour, avec souvent des photos retouchées ou des filtres qui déforment totalement le visage, etc. À un certain moment de la vie, on ne se sent pas très bien dans son corps et ça ne nous aide pas. J'essaye de faire passer au maximum ce message qu'on est toutes pareilles et qu'il faut s'accepter, que ça peut prendre du temps mais qu'on évolue", nous déclare-t-elle.

