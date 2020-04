Charlotte (Koh-Lanta) : En bikini et bourrelets apparents, elle s'assume

Depuis que les téléspectateurs ont fait sa connaissance dans l'aventure Koh-Lanta, Charlotte fait tourner des têtes. Et pour cause, celle qui sur l'île est surnommée "la forte tête" a rapidement conquis les internautes avec ses photos sexy et sensuelles qui abondent sur ses réseaux sociaux.

Mais ce mercredi 1er avril 2020, la jolie jeune femme a décidé de se dévoiler sous un nouveau jour, à savoir complètement au naturel. Sur l'image, elle apparaît en train de prendre un bain de soleil sur une plage. Si jusque-là tout va bien, on apprend dans sa légende que cette photo l'a longtemps complexée, notamment en raison de quelques bourrelets apparents. En la partageant, Charlotte espère ainsi faire tomber les diktats de la beauté et prône plus que tout l'acceptation de soi. "On est toutes passées par ce sentiment 'je ne suis pas bien dans mon corps' et pourtant, tout se passe dans la tête. Commençons par arrêter de se comparer aux filles d'IG, ce sont des photos bien souvent avec des pauses flatteuses (souvent retouchées) et surtout il y aura toujours plus belle que nous et mieux faite que nous", reconnaît-elle.

Pour autant, l'aventurière explique avoir appris à accepter ses complexes. "Ça a commencé quand j'en ai fait une force, une différenciation avec de l'autodérision, de l'humour... Par exemple, quand j'ai vu cette photo la première fois, je me suis dit 'mais je suis dégueulasse avec ces bourrelets'. Des mots durs. Aujourd'hui, j'arrive à vous la poster. (...) Ça sera un travail de longue haleine, mais lâchez rien, acceptez-vous, aimez-vous", conclut-elle ce beau message. Il va sans dire que Charlotte a reçu une vague de messages bienveillants de la part de sa communauté, qui s'est montrée reconnaissante après cette prise de parole.