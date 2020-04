Inès (Koh-Lanta) désemparée: "J'ai pas dormi de la nuit tellement je suis déçue"

Au bord des larmes, Inès a partagé sa déception et sa tristesse avec ses abonnés le 11 avril 2020 sur Instagram. Candidate de Koh-Lanta 2020, L'île des héros, la jeune infirmière raconte, très peinée, qu'elle a reçu de nombreux messages de haters lui reprochant son comportement sur l'île, notamment avec l'aventurier Sam. Elle explique : "C'est pas la grande forme mais ça va repartir de plus belle. Je vais me changer les idées avant de reprendre le boulot et pour tous ceux qui m'envoient des messages de soutien, vous êtes vraiment des personnes adorables, merci énormément." Mais ce n'est pas la seule chose qui mine la jolie brune. Inès se dit très déçue des images et du montage fait par Koh-Lanta, qui ne montre pas, selon elle, la réalité de la vie sur l'île.

Elle explique : "Je voulais remercier ceux qui continuent à être gentils avec moi, à être super encourageants même si je sais trop pas comment vous faites avec ce qu'on voit à la télé parce que même moi je ne me supporte pas. Je suis très très frustrée de ce qui est montré et de ce qui n'est pas montré. Je suis déçue. Je suis très très déçue. J'ai pas de mots." Très affectée par la situation, l'ancienne candidate de Koh-Lanta révèle même n'avoir pas pu dormir de la nuit en raison de son mal-être.

Particulièrement touchante, elle tient pour conclure à remettre à leur place ses haters, qui se permettent de la juger. "Le casting, je l'ai passé seule, j'ai galéré seule pendant que vous (ceux qui ont la critique facile ou qui s'inventent une vie) vous étiez en train de péter un macdo. Je rappelle qu'à l'épisode 7 ça fait 20 jours qu'on crève de faim, qu'on dort mal, on est tous à bout. (...) Et encore une fois tout n'est pas montré !"