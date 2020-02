Inès (Koh-Lanta) intransigeante avec Sam ? Elle fait une grosse mise au point

Décidément, s'il y a bien une candidate qui se fait remarquer cette saison, c'est elle ! Aventurière ultra sexy de Koh Lanta, L'île des héros, Inès Loucif a provoqué un nouveau buzz sur les réseaux sociaux suite à la diffusion du second épisode de l'émission sur TF1, marqué par l'élimination de Valérie.

Le 29 février 2020, celle qui a attiré tous les regards avec sa petite culotte sur l'île a pris la parole sur Instagram et a réglé ses comptes avec les téléspectateurs qui l'accusent d'être trop dure avec son coéquipier Sam. Jugée trop sévère avec le benjamin de l'équipe âgé de 20 ans, elle a répondu cash :"Est-ce que vous croyez réellement que je suis assez bête pour ne pas me rendre compte que Sam est une machine ? Je l'ai dit face caméra, je l'ai dit à lui en face, je lui ai dit au conseil mais tout ça n'a pas été montré !" Histoire de remettre les pendules à l'heure, Inès a rappelé à ses abonnés que l'émission de deux heures diffusée sur TF1 ne montre pas tout ce qui se déroule sur l'île et condense trois jours de survie en seulement deux heures.

Le mec sait tout faire !

L'infirmière de 25 ans a tenu à rétablir son honneur face aux followers qui la suivent et a tenu à prouver qu'elle n'a jamais été méchante avec Sam, qu'elle le considère même comme le meilleur aventurier de cette édition. "Je lui ai dit c'était une grosse machine (...) Le mec sait tout faire il a plus d'expérience que quiconque sur l'île et je m'en suis cachée mais nulle part ! (...) Je suis pas débile et je ne suis pas hautaine !" déclare-t'elle à ses fans.

Surnommé "le petit Teheiura" grâce à ses talents d'aventurier hors normes (il a notamment réalisé un record dans l'émission en allumant le feu en seulement 2 minutes 30), Sam avait reçu des critiques des membres de l'équipe jaune qui lui reprochaient de ne pas s'intégrer suffisamment auprès de ses coéquipiers. Inès s'est expliqué :" La seule chose que je lui ai reproché c'est de ne pas faire un travail en équipe c'est tout ! Je dis pas que le mec je l'aime pas ou je le déteste, je dis que son attitude pour un esprit d'équipe ça ne va pas. Il ne parle pas avec nous, il n'échange pas avec nous". Déçue des réactions des téléspectateurs, Inès a ajouté avec regret :"Je pensais pas que vous vous en tiendrez juste à ce qu'on voit à l'écran, c'est peut-être le tarif de la télé mais je pensais quand même qu'il y aurait un peu de réflexion.."