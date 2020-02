Inès (Koh-Lanta) trop sexy en petite culotte : elle s'en rend compte et réagit

La nouvelle saison de Koh-Lanta commence très fort cette année ! Entre l'élimination de Joseph après un geste impensable et la crise de panique de Ahmad dans l'eau, les téléspectateurs ont eu leur lot de rebondissements en seulement un épisode. La candidate Inès a elle aussi suscité beaucoup de réactions sur la Toile en raison... de sa culotte !

En effet, en pleine épreuve sportive pour remporter l'immunité pour son équipe des jaunes, la jeune femme de 25 ans originaire de Toulouse s'est présentée dans un bikini au bas très échancré. En un rien de temps, elle a fait l'objet de nombreux commentaires sur la Toile. Il faut dire que la jolie brune a plutôt été gâtée physiquement puisqu'elle affiche un corps de rêve, musclé et bien bronzé. "C'est un délire les fesses d'Inès", "La Inès, elle est trop fraîche", "Les fesses d'Inès sont magiques", a-t-on notamment pu lire sur Twitter au cours de la soirée.

Malheureusement pour les internautes qui avaient déjà craqué sur la jeune infirmière, les prochains épisodes s'annoncent bien différents. D'après Denis Brogniart, contacté par Télé Loisirs, Inès optera désormais pour un maillot de bain un peu moins sexy. "À partir des jeux suivants, pour qu'Inès soit dans de meilleures dispositions et encore plus performante dans les épreuves, elle aura un maillot de bain un peu plus recouvrant", a déclaré l'animateur du jeu d'aventure de TF1. Qu'à cela ne tienne, il reste toujours son compte Instagram pour la voir afficher fièrement sa silhouette. En bikini, topless, ou en lingerie, Inès multiplie les clichés qui font grimper la température. Une chose est sûre, elle n'a pas fini de faire tourner des têtes !