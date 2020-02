Koh-Lanta 2020 : Abandon d'une équipe en pleine épreuve... pour rien !

L'épisode de Koh-Lanta 2020 diffusé le 21 février sur TF1 a réservé son lot de surprises. En plus de l'élimination de Joseph, candidat culte qui a éteint le feu qu'il avait lui-même allumé, une équipe a pour la première fois de l'histoire du jeu abandonné en pleine épreuve d'immunité. Sans raison, en plus ! Explications sur ce rebondissement hallucinant.

L'équipe rouge (Les Nacomo), composée de Joseph, Delphine, Ahmad, Charlotte, Pholien, Claudia et Éric, a perdu pied en pleine immunité. La règle du jeu était pourtant simple, il fallait brandir un sceptre de 5 mètres. Mais pour l'atteindre, il fallait construire une échelle avec des cordes qui étaient enfermées dans des cages immergées dans la mer. Mais voilà, l'eau est un élément qu'Ahmad craint énormément, car il s'est noyé lorsqu'il était enfant. Déjà, au moment de sauter du bateau pour rejoindre la terme ferme – séquence diffusée en tout début d'émission –, le chef d'entreprise a dû se faire aider par plusieurs candidats pour regagner l'île. Mais, là avec les vagues, Ahmad a été pris de panique. Malgré le soutien de ses coéquipiers, il n'a pas réussi à prendre sur lui, alors ils ont décidé abandonner l'épreuve.

Ce geste qui est une première dans Koh-Lanta était, comble de l'ironie, inutile ! Comme l'a confié Denis Brogniart à la fin du défi, tous les candidats avaient pied jusqu'aux cages. Ahmad n'était donc pas obligé de nager. Un coup dur pour les Rouges qui ont donc offert la victoire aux Jaunes (Inès, Benoît, Valérie, Sam, Naoil, Régis, Alexandra).

Il ne faut pas pour autant blâmer Ahmad. Traumatisé par sa noyade, même en touchant le sable avec ses pieds, on ne sait pas s'il aurait pu rester zen dans l'eau. Malgré cela, ce n'est pas lui qui a été éliminé, mais Joseph. Intelligent, Ahmad a pointé du doigt son comportement fier et têtu qui agaçait ses partenaires de jeu. Et Joseph a lui-même détruit toutes ses chances d'être sauvé en éteignant son feu.

Cet épisode était décidément culte !