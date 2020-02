Koh-Lanta 2020 - Joseph : Sa fiancée, ses abdos, son autre métier... qui est-il ?

Son doux prénom ? Olga, une danseuse et chorégraphe très très sensuelle que Joseph fréquente depuis plus de trois ans. Sur le compte Instagram de la sublime brune, on peut la voir se déhancher et faire de sacrées démonstrations de twerk !

Sur une photo datant de juillet 2019, on la voit même brandir une bague. Ils sont fiancés depuis un an et demi.

Homme amoureux, passionné et accompli professionnellement Joseph est en tout cas prêt à faire ses preuves dans Koh-Lanta. A Ouest-France, il n'a pas caché s'être bien préparé : "J'avais tellement peur d'avoir faim que j'ai pris beaucoup de poids juste avant de partir, comme un ours qui s'apprête à hiberner (...) Pour la survie en tant que telle, j'avais déjà des astuces puisqu'avec mes nombreux voyages, je me suis habitué à dormir en forêt, dans le froid ou avec des moustiques."