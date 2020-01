Koh Lanta 2020 : Un candidat perd le contrôle, grosse frayeur en mer

Le 21 février prochain, Koh Lanta : L'Île des héros débarque sur TF1 ! Le jeu d'aventure présenté par Denis Brogniart est donc de retour et promet d'ores et déjà de nombreuses surprises, à commencer par le retour de cinq anciens aventuriers. À l'approche de cette nouvelle saison, la productrice Alexia Laroche-Joubert s'est exprimée pour le site TF1Pro sur les coulisses du tournage qui s'est déroulé aux îles Fidji. Parmi ses révélations sur la mécanique de l'émission et l'intégration des anciens héros, elle glisse une anecdote au sujet d'un candidat. D'après elle, ce dernier a frôlé le drame lors d'une épreuve en mer.

En effet, Alexia Laroche-Joubert assure que cette personne dont elle tait le nom a rencontré "de grosses difficultés" dans l'eau. "On savait qu'il n'avait pas de grandes aptitudes de nageur parce que nous leur demandons de faire un test de natation et d'apnée, mais il ne nous avait pas dit qu'il avait un problème avec la mer ! Je pense qu'il n'avait lui-même pas conscience de sa propension à paniquer. Certes, il nage mal, mais il sait se débrouiller dans l'eau", a-t-elle raconté. Et de poursuivre en laissant entendre que le candidat en question aurait bien pu se noyer : "En revanche, à un moment donné, il panique parce que la mer est assez forte et il s'aperçoit qu'il n'a pas pied. Il perd alors le contrôle, entraînant une conséquence totalement inédite dans l'émission !" Une séquence que les téléspectateurs pourront bientôt découvrir sur leurs écrans.

Alexia Laroche-Joubert précise également qu'il ne s'agit pas du premier candidat "dans l'histoire de Koh Lanta" à ne pas être à l'aise dans l'eau. Souvenez-vous, en 2011, le programme accueillait Gégé dans l'aventure, un candidat emblématique et attachant par la suite condamné pour abus sexuels sur mineurs. Lors d'une épreuve où il devait transporter une pierre en nageant, il avait finalement fait du surplace dans l'eau... Une séquence culte et hilarante à revoir sans modération !