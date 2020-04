Inès (Koh-Lanta) dévoile un tatouage et révèle sa signification

Inès, candidate de Koh-Lanta 2020, compte pas moins de 120 000 abonnés sur Instagram alors qu'il y a quelques semaines elle vivait dans l'anonymat. Aujourd'hui, certains de ses fans veulent tout savoir d'elle, comme la signification de ses tatouages. Et justement, dimanche 5 avril 2020, Inès a pris la pose en tenue de sport et laissait entrevoir en tatouage que l'on n'avait pas vu jusqu'ici. Un indélébile qui en a intéressé plus d'un.

Si la fleur qu'elle a sur l'épaule est bien connue car visible dans tous les épisodes de Koh-Lanta, l'écriture située sous le haut de son bras l'est beaucoup moins. Alors, quand Inès a pris la pose en tenue de sport et a laissé entrevoir ce tatouage, ils ont été nombreux à lui demander ce que pouvait bien signifier cette belle écriture. Inès leur a répondu : "Il s'agit de Yannis, le prénom de mon petit frère." Une réponse qui a peut-être déçu certains abonnés en attente d'une révélation plus croustillante.

La jolie infirmière, qui force l'admiration car elle travaille au quotidien auprès de malades du Covid-19, a d'autres tatouages sur le corps, notamment sur ses jambes comme on a pu le voir sur une ancienne photo Instagram. Et, sur un instantané immortalisé alors qu'elle prenait la pose totalement nue, allongée sur le ventre, Inès a dévoilé un autre tatouage placé cette fois sur les côtes. Il s'agit d'une autre inscription. La photo étant prise de trop loin, il est impossible de distinguer précisément ce qui est inscrit. Dommage... Peut-être qu'Inès révélera la signification de ces autres tattoos bientôt. En tout cas, ces tatouages lui vont à merveille !