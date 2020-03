Inès (Koh-Lanta) méconnaissable : stylée et protégée face au coronavirus

"Nous n'avons que des patients positifs au Covid-19. Nous n'avons plus de surblouse, alors on prend des pantalons jetables pour se camoufler en mettant du sparadrap aux poignets pour bien fermer les manches, et plus de surchaussures, donc on met des charlottes aux chaussures tranquillement", a expliqué Inès, il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux. La jeune femme connue grâce à ses performances dans Koh-Lanta avait même interpellé Emmanuel Macron. Dimanche 29 mars, il semblerait que ses conditions de travail se soient un peu améliorées, comme en témoigne une photo d'elle publiée en story Instagram.

Charlotte sur la tête, lunettes de protection sur le nez qui s'apparentent à un masque de plongée, masque FFP2 sur la bouche et blouse bleue pour protéger ses vêtements, l'infirmière Inès a "du style", comme elle le dit sur le célèbre réseau social. La jolie brune de 25 ans qui est infirmière et qui est donc confrontée au quotidien au coronavirus est à peine reconnaissable.

Un nouveau look, ou plutôt un nouvel équipement qui résonne comme une bonne nouvelle lorsque l'on sait combien le personnel de santé manque de protections face aux patients infectés. Une réalité qu'Inès a d'ailleurs plusieurs fois évoquée sur Instagram. Elle qui a d'ailleurs cru qu'elle était infectée par le Covid-19 après avoir aidé un patient positif, sans protection a d'ailleurs poussé plusieurs coups de gueule ces derniers temps, notamment contre certaines personnes qui utilisent les masques FFP2 alors qu'elles n'en ont pas besoin. "Arrêtez d'aller prendre des masques en pharmacie et hôpitaux. Nous n'en avons plus à l'hôpital pour travailler avec les patients contaminés ! Vous êtes incroyables, vous me mettez hors de moi, putain. Restez chez vous, bordel de merde et arrêtez d'aller dévaliser le matériel dont nous avons besoin", a-t-elle écrit le 17 mars.

Le nouveau look très médical d'Inès est donc une bonne nouvelle et on espère surtout qu'elle pourra encore longtemps se protéger ainsi.