Inès (Koh-Lanta) : Mise en danger à l'hôpital, elle interpelle Emmanuel Macron

Inès ne chôme pas depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Infirmière à Toulouse, elle se mobilise chaque jour pour tenter de faire face au fléau qui touche de plus en plus de personnes, parfois mortellement. Face à l'ampleur de la situation, les hôpitaux se retrouvent débordés et manquent cruellement de matériel adéquat.

La jeune aventurière de 25 ans dans Koh-Lanta l'a elle-même constaté et a poussé un vif coup de gueule via sa story Instagram ce vendredi 27 mars 2020, dévoilant au passage les mesures de fortune qu'elle doit s'imposer. "Voilà comment nous avons encore travaillé cette nuit. Vous avez devant vous les conditions dans lesquelles nous travaillons, où nous avons que des patients positifs au COVID-19. Nous n'avons plus de sur-blouse, alors on prend des pantalons jetables pour se camoufler en mettant du sparadrap aux poignets pour bien fermer les manches, et plus de sur-chaussures donc on met des charlottes aux chaussures tranquillement", a-t-elle expliqué en se filmant dans son uniforme. Et d'ajouter en interpellant le président : "Merci Emmanuel Macron. C'est scandaleux !" Une colère qui est d'autant plus légitime que la jolie brune craint de contracter à son tour la maladie. D'ailleurs, il y a encore quelques jours, elle n'était pas en grande forme et expliquait avoir eu les symptômes du coronavirus avant de finalement se montrer plus rassurante.

Ce n'est pas la première fois qu'Inès s'empare des réseaux sociaux pour s'exprimer sur son quotidien difficile. Récemment, elle s'agaçait de ceux qui ne respectent pas les règles imposées par le gouvernement et qui font tout pour se procurer du matériel médical. "Vous n'êtes pas en première ligne, écoutez le personnel soignant s'il vous plaît, il y a trop de décès qu'on peut éviter si TOUT LE MONDE respecte vraiment ces règles", rappelait-elle à sa communauté. Reste à espérer que son appel sera entendu...