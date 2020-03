Inès (Koh-Lanta) victime du coronavirus ? L'infirmière fait des révélations

Elle a eu peur et a eu des symptômes du Covid-19 mais elle est... hors de danger. Inès, la belle infirmière de Koh-Lanta 2020, a donné des nouvelles de son état de santé en story Instagram, le 19 mars 2020.

Après avoir remercié sa communauté d'avoir pris de ses nouvelles, Inès Loucif a été rassurante. La jeune femme de 25 ans qui a avoué qu'elle était deux de tension dans la vidéo comme elle le dit elle-même, a expliqué qu'elle allait mieux et a annoncé une très bonne nouvelle : "C'est vrai que j'ai été très mal depuis jeudi, j'ai appris que j'étais en contact avec un patient pendant quatre nuits qui portait le virus. J'avais un peu peur. Au final, j'ai une grosse grippe, je vais mieux, je suis très contente. Je suis en repos jusqu'à samedi, je travaille de nuit ce week-end donc je vais faire samedi soir et dimanche soir."

Elle a aussi donné des détails et a déclaré avoir eu "beaucoup de fièvre, le nez pris, très mal à la gorge, une toux sèche, des vomissement et vertiges". Sympa... Mais comme elle le précise elle n'a pas eu le coronavirus, juste une vilaine grippe. Dans une autre story, elle a aussi pointé du doigt l'état dramatique dans lequel se trouve le monde hospitalier. "Je vous explique même pas l'état des lits dans les hôpitaux, je vous explique même pas l'abondance de patients qu'il y a, c'est du jamais vu ! Moi je suis jeune mais même en discutant avec les doyennes, on constate que c'est hallucinant. Hier, quand j'ai vu que vous êtes sortis sur votre balcon et que vous avez pris de votre temps pour applaudir le personnel soignant ça a fait du bien."

Il y a quelques jours, Inès avait fait part de son inquiétude. L'aventurière avait craint d'avoir le coronavirus et avait publié sur Instagram un message qui avait inquiété sa communauté : "Quand t'es malade, que tu suspectes d'avoir le coronavirus, mais que tu te dis que non malgré les symptômes, mais qu'au même moment, ton taff t'appelle pour te dire que tu as été en contact avec un patient porteur positif du virus et qu'ils l'ignoraient... eh mercéé c'était sûr ! Manque plus que je tire encore la boule noire ce soir à Koh-Lanta et on est bien !"