Dorian (Koh-Lanta) bientôt papa : sa compagne annonce sa grossesse d'une drôle de façon

Alors que leurs retrouvailles n'avaient pas été des plus évidentes après le retour de Dorian du tournage de Koh-Lanta, lui et Marion ont incontestablement rattrapé le temps perdu. Lors d'une interview accordée à Télé-Loisirs, le jeune homme faisait d'ailleurs l'éloge de sa belle. "Elle est plutôt fière de moi et elle est vraiment géniale, car elle me dit souvent 'on sait que cette notoriété est éphémère donc vas-y, profites de tout'. Il faut avouer qu'en ce moment, je ne suis pas très présent et disponible, car j'ai pas mal de sollicitations et elle ne peut pas être à mes côtés, car elle travaille beaucoup. J'ai vraiment de la chance de l'avoir, car elle me comprend", avait-il déclaré.