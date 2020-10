Dorian (Koh-Lanta) : Des retrouvailles compliquées avec sa compagne, elle se confie

Actuellement à l'antenne sur TF1 dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, Dorian est en réalité rentré chez lui auprès de sa compagne Marion depuis déjà près d'un an. Un retour qui n'a pas été évident pour le couple, lequel a eu du mal à retrouver ses marques.

"Dorian trouvait que tout allait trop vite et faisait du bruit, révèle Marion lors d'une interview pour le journal Liberté. Lorsqu'il a fini l'aventure, les premières nuits à l'hôtel étaient difficiles." L'aventurier avait "le mal du lit", a-t-il ajouté. Après avoir passé des jours et des jours en communauté avec ses camarades sur l'île, Dorian s'est senti bien seul à son retour du jeu. "Il était physiquement là mais pas vraiment et il n'arrêtait pas de parler des autres aventuriers. Il avait besoin d'eux. J'avais envie de retrouver mon couple mais il a fallu le partager", reconnaît-elle. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'elle a enfin pu profiter pleinement de Dorian, lors de leur voyage au Mexique en mars, juste avant le confinement : "On aurait été heureux d'être confinés là-bas".

Marion a rusé pour cacher sa participation

Des retrouvailles très attendues par les amoureux qui ont tout de même été séparés pendant cinquante jours. "Il va bien", se contentait d'envoyer la production de Koh-Lanta par mail à Marion. Pendant ce temps, cette dernière devait cacher à leurs proches la participation de son homme au célèbre jeu. "Je suis allée jusqu'à poster des photos sur Facebook de nous deux, prises avant l'aventure, pour faire croire que nous étions ensemble", explique-t-elle.