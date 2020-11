Lola et Loïc (Koh-Lanta), un très beau couple ? Le duo emballe la Toile

Elle a 23 ans, il en a 20. Elle est originaire du Nord, lui de Savoie. Ils sont beaux, sportifs, sympathiques et ils feraient un très beau couple ! Lola et Loïc sont très appréciés des fans de Koh-Lanta 2020 et certains téléspectateurs se demandent même si entre eux il ne pourrait pas y avoir plus si affinités...

Jeudi 19 novembre 2020, sur Instagram, Loïc a posté une photo de lui en mode beau gosse, posant devant une cascasde. "Me demandez pas la logique des photos car y'en a pas c'est que du fun. Costard/Cascade un mix sympa non ? En vrai j'ai eu tellement froid l'eau était gelée mais j'ai réussi a avoir quelques photos sympa", écrit-il en légende. Et une des premières personnes à avoir commenté cette image est Lola : "Ptdr tu me tues." Une réaction qui a soulevé plusieurs fois la même question sur la nature de leur relation. Certains demandent s'il sont ensemble et plusieurs soulignent le fait qu'ils formeraient un très beau couple. Les deux intéressés n'ont pas répondu.