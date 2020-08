Jesta Hillmann enceinte pour la 2e fois : "On n'a pas pu attendre" (EXCLU)

Dimanche 2 août 2020, Jesta Hillmann a annoncé être enceinte de son deuxième enfant. Une grossesse qui va de pair avec un autre événement : la diffusion d'épisodes inédits de Mamans & célèbres, à partir du 17 août 2020 sur TFX. A cette occasion, l'ex-finaliste de Koh-Lanta, mariée au gagnant de sa saison (2016), Benoît Assadi, et déjà mère de Juliann (1 an), a accordé une interview à Purepeople.com.

Que va-t-on découvrir lors de cette nouvelle saison de Mamans & Célèbres ?

On va revoir Juliann grandir et évoluer. On va voir qu'avec Benoît on est en train de monter un site d'accessoires pour bébés, les téléspectateurs vont découvrir toute sa conception de A à Z. Et toutes les participantes vont aussi être réunies avec leur bébé. On se connaît surtout grâce aux réseaux sociaux et à l'émission car on est toutes un peu éparpillées aux quatre coins de la France, mais c'est vrai qu'on s'entend bien.

Vous aviez déclaré attendre que Juliann soit à la crèche pour faire un deuxième bébé, ça y est, vous êtes enceinte ! Cette grossesse est-elle arrivée plus tôt que prévu ?

On s'était dit qu'on attendrait que Juliann ait un an. Son anniversaire étant en juillet, on a donc décidé qu'on laisserait passer l'été, mais finalement on n'a pas pu attendre. Franchement, on avait trop hâte. On s'est dit que ça ne servait à rien d'attendre deux ou trois mois de plus était donné qu'on en avait vraiment envie maintenant. Et puis en plus ça a marché du premier coup !

Comment se passe votre grossesse ?

Je touche du bois mais pour le moment tout va bien. Avec Juliann, j'ai eu une grossesse très facile, je n'ai pas eu de vomissements, je n'ai rien eu du tout et je me suis sentie en forme quasiment du début à la fin. Là, c'est un peu pareil. Je me suis juste sentie un peu fatiguée avec les grosses chaleurs et il faut dire que les trois premiers mois de grossesse sont les plus épuisants.

Pas trop dur d'être enceinte tout en tant maman d'un enfant en bas âge ?

Honnêtement, Juliann est incroyable. Il fait ses nuits. Tous les jours à 18h15, il est au lit. Il n'y a aucun problème pour le moment à ce niveau-là car c'est un ange. Je ne me sens pas plus fatiguée que si je n'avais pas d'enfant.

Comment avez-vous annoncé votre grossesse à Benoît ?

Je n'ai pas pu attendre ! Je voulais faire un truc sympa mais en fait non, je n'ai pas pu. Cette grossesse était voulue. On avait déjà fait deux tests de grossesse avant. Ils étaient négatifs car on n'arrivait pas à attendre... A un moment donné, j'ai dit : "Là, ça fait deux semaines et demie, je vais regarder." Et là, le test était positif. Je suis de suite allée voir Benoît, je lui ai montré le test et j'ai dit : "C'est bon !!!"

Avez-vous une préférence concernant le sexe ? L'annoncerez-vous à vos abonnés ?

Je dois être honnête. De base, on a une préférence pour un deuxième garçon. Si on a une petite fille, on sera aussi très heureux car c'est le choix du roi. Mais comme nos deux enfants auront moins de 2 ans d'écart, on s'est dit que si c'est un garçon ils seront copains. On annoncera bien sûr le sexe à nos abonnés.

