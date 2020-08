Jesta Hillmann enceinte pour la 2e fois : grosse annonce en vidéo

"P*TAIN QU'EST CE QU'ON EST HEUREUX !!!" C'est ainsi que Jesta Hillmann a laissé exploser sa joie sur Instagram dimanche 2 août 2020 pour annoncer attendre un heureux événement. En effet, tout juste un an après la naissance de son premier enfant, Juliann, l'ancienne finaliste de Koh-Lanta est de nouveau enceinte. Un bonheur qu'elle attend évidemment avec son mari Benoît Assadi, rencontré sur le tournage du programme de TF1.

C'est d'ailleurs à l'occasion de leur anniversaire que les amoureux ont enfin mis au courant les internautes. "Hier nous avons fêté nos 4 ans d'amour avec Benoît et bientôt nous serons 4 !", a écrit Jesta. La jolie blonde exprime par la suite son soulagement de pouvoir partager sa nouvelle grossesse, tant camoufler son baby-bump devenait une tâche compliquée. "Nous avons tellement d'amour à donner que nous sommes très heureux et reconnaissants de pouvoir agrandir notre famille à nouveau. Vous étiez nombreux à vous en douter, ça devenait de plus en plus compliqué de vous croiser dans les rues avec un ventre déjà bien arrondi, que je n'ai plus peur qu'on dévoile notre petit jardin secret, celui que nous vous cachions depuis quelques mois. C'était notre rêve depuis toujours d'avoir des enfants très rapprochés même si je vous cache pas que ça sera sûrement très sport à la maison avec une toute nouvelle organisation."

Ça va être chaud patate à la maison

Pour accompagner ses belles révélations, la grande copine de Wafa a posté une vidéo prise au cours du week-end où ils annoncent à leurs proches la bonne nouvelle, ainsi qu'au petit Juliann aidés d'une pancarte "Futur grand frère" et d'une première échographie. "Voici le cadeau que papa et maman ont offert à petit monsieur Juliann pour ses 1 an. Nous n'avions pas pu vous le montrer jusqu'à présent... Nous avons hâte de découvrir notre grand bébé grandir et évoluer avec son petit frère ou sa petite soeur qui deviendra sa où son plus grand compagnon de jeu, j'en suis certaine !", conclut Jesta.

De son côté, Benoît Assadi s'est contenté de partager une tendre photo de lui et Jesta avec Juliann, légendant comblé : "C'est avec une immense joie que nous vous annonçons que la famille va s'agrandir. Et oui début 2021 nous serons 4 ! Bon ça va être chaud patate à la maison mdr on va négocier fort les nuits, mais c'est que du bonheur ! Jesta je t'aime merci pour Juliann merci pour moi." Une publication que Denis Brogniart s'est même empressé de commenter. "Très heureux pour vous les amoureux. Je vous sens en osmose depuis le début et ce deuxième enfant va encore un peu plus sceller votre famille. Je vous embrasse tous les 3".



Félicitations aux jeunes parents !