Jesta Hillmann : Retrouvailles dans le luxe avec ses copines de Koh-Lanta

C'est un cap obligé pour une fiancée : l'enterrement de vie de jeune fille ! Wafa, ancienne candidate de Koh-Lanta en 2010, s'apprête à s'unir avec son compagnon de longue date, Olivier, mais avant de vivre le grand jour c'est avec ses copines qu'elle s'est envolée jusqu'à Ibiza pour faire la fête. Parmi les invitées triées sur le volet figurent trois-ex aventurières du jeu de TF1, dont Jesta Hillmann, Cécilia et Jade.

Sur leurs réseaux sociaux, elles ont toutes posté des images de leur arrivée dans une villa de luxe, surplombant les collines de l'île espagnole. Piscine XXL, jardin somptueux, chambres de rêve... Rien n'était laissé au hasard pour que Wafa passe un séjour mémorable, comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama.

Pendant six jours, elles ont ainsi laissé de côté leurs compagnons respectifs - et leurs enfants, pour celles qui sont mamans - afin de profiter du soleil et des activités locales entre filles. Une étape particulièrement importante pour Cécilia, qui n'avait encore jamais quitté sa fille Sway depuis sa naissance. "Demain je laisse ma fille pendant plusieurs jours à ma maman pour la première fois en 10 mois et demi ! J'angoisse un peu à l'idée d'être séparée d'elle pendant 6 jours... Mais c'est pour la bonne cause !! On va fêter l'EVJF de la copine Wafa. Direction Ibiza !!! Ça va aussi me faire un grand bien de me retrouver en tant que femme, même si j'adore mon rôle de maman. J'ai aussi besoin de souffler", a-t-elle confié, la veille du départ, sur Instagram.

Pour la future mariée, c'était au contraire un moment attendu avec impatience, elle qui compte se faire passer la bague au doigt dans les prochains mois. "Le mariage aura lieu en septembre, à Toulouse. A priori, j'ai déjà trouvé la robe, mais j'ai déjà changé d'avis une fois, donc on n'est pas à l'abri d'un nouveau retournement... Au final, j'aurai plusieurs robes : une blanche, simple et chic, pour la mairie et je mise tout sur les robes orientales après. Ce sera un mariage sur trois jours. D'abord, je prends le premier jour pour faire mon henné, le jour suivant je me repose, et ensuite ce sera deux jours de fête, avec un petit brunch pour finir", nous détaillait-elle lors d'une interview en janvier dernier.

En couple avec Olivier depuis six ans maintenant, Wafa a accueilli une petite fille prénommée Jenna née en 2018. Elle est également la maman d'une adolescente, Manel, issue de son premier mariage.