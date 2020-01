Wafa (Koh-Lanta) : Confidences sur son mariage et sa vie de famille (EXCLU)

Tous les jours, sur TFX, Wafa dévoile son quotidien de mère dans l'émission Mamans & Célèbres. Connue depuis sa participation à Koh-Lanta en 2010 et La Bataille des couples, en 2019, l'ancienne aventurière a accepté de répondre à quelques questions de Purepeople.com. De sa famille recomposée à son mariage qui ne saurait tarder, la belle brune nous dévoile tout !

Que souhaitez-vous montrer via ce programme ? Que va-t-on apprendre de vous qu'on ne soupçonnait pas ?

Je suis totalement à l'opposé de ce que vous voyez dans mes aventures. Je suis une vraie maman poule et je n'ai pas du tout les mêmes dialogues que ceux que je peux avoir dans la télé-réalité. Je suis très stricte et très à cheval sur l'éducation. Je dirais même que je suis un peu militaire... D'ailleurs, on me dit souvent que ma fille n'a rien à voir avec moi. Les enfants, ce n'est pas un jeu. J'arrive à distinguer ma vie de maman et ma vie dans les émissions d'aventure où les nerfs lâchent parfois.

Vous avez un profil particulier dans l'émission puisque vous avez déjà une première fille qui est aujourd'hui adolescente. Vous avez connu le statut de mère célibataire. Avez-vous vécu des années de galère ?

Oui j'ai eu mes petites galères... quand je me suis séparée de mon mari, j'ai tout recommencé à zéro. Je suis partie avec ma fille. J'ai fait deux boulots, je travaillais du matin au soir. Mais pour ma fille, je devais me relever, je n'avais pas le choix.

Depuis six ans, vous êtes à nouveau en couple et vous avez eu une autre fille. Comment se passe la vie de famille recomposée ?

C'est génial ! J'ai de la chance d'avoir eu Oliver qui s'est adapté à ma fille dès le premier jour. Mais de toute façon, il savait que ma fille était ma priorité et que s'il refusait sa présence, notre relation serait impossible.

Aujourd'hui, quels sont les rapports entre votre fiancé et votre aînée ?

Il ne fait aucune différence entre Jenna et Manel ! Manel est vraiment sa fille pour lui. Il l'emmenait à l'école quand elle était petite, s'il doit la gronder, il le fait. Il a un vrai rôle de papa. Oliver est vraiment aimant, c'est un papa parfait et je lui laisse toute la place dont il a besoin pour s'imposer.

Comment votre fille aînée vit votre notoriété ? A-t-elle déjà montré des envies de faire de la télévision elle aussi ? Seriez-vous pour ou contre ?

Absolument pas, elle n'aime pas trop la télé-réalité. Par contre, elle adore la scène, elle est très à l'aise devant les caméras. Elle adorerait être actrice et a très envie de faire du théâtre. Mais si jamais un jour, en grandissant, elle me demande si elle peut faire de la télé-réalité, je lui ai donné pour mission de commencer par Koh-Lanta, car c'est l'aventure d'une vie ! Je ne serais peut-être pas contre des émissions d'aventures... mais si c'est une émission où il n'y a rien à faire, non. Manel a tout pour faire de bonnes études et pour réussir, ce qui n'était pas mon cas... donc elle doit se trouver un vrai métier. Après, si elle se trouve un vrai métier et qu'elle a un diplôme sous le coude et qu'elle peut se retourner quoi qu'il arrive, alors je lui dirais de foncer.

Vous allez bientôt vous marier, racontez-nous en détail la demande ?

C'était une superbe surprise d'Oliver. Au début, il m'a dit qu'on allait à New York, puis il a changé d'avis et m'a emmenée à Marrakech. J'étais un peu déçue, car je connais par coeur cette ville, c'est chez moi ! Donc il m'a emmenée dans le désert, en sachant que je n'avais jamais fait le désert marocain. Mais comme on était avec un couple d'amis, je me disais qu'il ne ferait jamais la demande devant des gens... mais en fait, ils étaient complices ! Il m'a emmenée au sommet d'une dune, c'était magnifique. Au final, il a eu l'idée parfaite : pour cette occasion, il valait mieux mon pays d'origine que New York.

Avez-vous des infos sur le mariage à venir ?

Il aura lieu en septembre, à Toulouse. A priori, j'ai déjà trouvé la robe, mais j'ai déjà changé d'avis une fois, donc on n'est pas à l'abri d'un nouveau retournement... Au final, j'aurai plusieurs robes : une blanche, simple et chic, pour la mairie et je mise tout sur les robes orientales après. Ce sera un mariage sur trois jours. D'abord, je prends le premier jour pour faire mon henné, le jour suivant je me repose, et ensuite ce sera deux jours de fête, avec un petit brunch pour finir.

Vous êtes très proches de Jade. On a pu voir qu'elle est aussi devenue maman, pouvez-vous nous donner des nouvelles d'elle ?

Elle va très bien, elle est actuellement à l'étranger. Elle va super bien, elle a plein de projets et elle sera là à mon mariage !

Vous êtes également très proche de Jesta Hillmann. Vous l'avez aidée pour sa première grossesse et l'arrivée de son fils. Vous avez même gardé le petit. Comment ça s'est passé ?

Je suis la première personne à qui elle a confié son fils, autre que sa famille proche évidemment. Je l'ai gardé tout un week-end ! La première journée était magnifique, c'était trop bien, j'étais complètement gaga ! Mais alors la nuit... j'ai passé ma nuit sur un ballon à sautiller, car c'est la seule chose qui le fait dormir ! (rires)

Avez-vous envie d'un petit troisième ?

Pourquoi pas, mais uniquement quand Jenna rentrera à l'école ! On va déjà faire les travaux de notre nouvelle maison, la rentrée de Jenna, le mariage et après, on verra. Mais un petit garçon serait le bienvenu... dans notre famille de filles. Ma soeur a quatre filles, elle en a refait un dernier en pensant que ce serait un garçon et, finalement, elle attend encore une fille. C'est girl power chez nous ! (rires).

Propos recueillis par Perrine Némard.

