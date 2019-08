Wafa (Koh-Lanta) proche de Jesta : "Elle me demande des conseils pour son bébé"

Après Koh-Lanta Vietnam (en 2010, sur TF1), Koh-Lanta : La Revanche des héros (2012) et Friends Trip 3 (sur NRJ 12, en 2016), Wafa fera son retour dans La Bataille des couples sur TFX, le 26 août 2019. En plus d'avoir répondu à des questions sur son aventure, la belle brune de 34 ans a accepté d'évoquer son amitié avec Jesta (la finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor, en 2016).

Les deux jeunes femmes sont en effet très proches comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Wafa s'est par exemple rendue à Toulouse chez Jesta, mercredi 21 août, afin de faire la connaissance de son fils Juliann, né le 15 juillet dernier. Nous lui avons demandé si la femme de Benoît lui avait demandé quelques conseils concernant la maternité. "Quand elle était enceinte et même encore parfois, elle m'envoie des messages en me disant : 'Wafa, là, qu'est-ce que je fais ? Comment on attache le siège-auto ?' Mais je pense que je n'ai pas de conseils à lui donner parce que c'est une super maman. Je pense qu'elle n'a besoin de conseils de personne. Je lui dis ce que je vis avec mes enfants, mais c'est tout", nous a répondu la compagne d'Oliver. Rappelons qu'elle est maman d'une petite Jenna (née en janvier 2018, fruit de ses amours avec son actuel amoureux) et de Manel (née d'une précédente relation).

Wafa a ensuite confié que Juliann se portait bien, qu'il était "trop beau". "Je suis trop fan. Par contre, il ne faisait que pleurer avec tata Wafa. Mais je l'aime trop quand même. Pourtant, on a une grosse ressemblance, Jesta et moi", a-t-elle conclu.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.