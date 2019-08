Wafa (Koh-Lanta) en couple avec Oliver : coup de foudre, craintes, elle se livre

Le 26 août 2019, Wafa – révélée dans Koh-Lanta Vietnam en 2010 – fera son retour à la télévision dans La Bataille des couples, sur TFX. En compagnie de son compagnon Oliver, elle s'est ainsi envolée pour la République dominicaine afin d'affronter d'autres couples phares issus de la télé-réalité. Interviewée par Purepeople, la belle brune de 34 ans est revenue sur son aventure et son histoire d'amour.

Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette émission avec Oliver ?

J'adore les jeux d'aventure et Oliver est aussi un aventurier. Après, il n'est pas du tout télé, donc il ne l'aurait pas fait si je ne le lui avais pas demandé. Il n'a pas hésité une seconde. C'était l'occasion de présenter l'homme de ma vie à tout le monde.

Oliver avait quelques appréhensions concernant le tournage ?

Oui, surtout qu'il met directement un pied dans la télé-réalité. Ce n'est pas comme Koh-Lanta ou Pékin Express. Tout le monde joue et, pour certains, c'est un travail. Il appréhendait un peu et il a eu raison, car il y avait beaucoup de comédiens sur le tournage.

Qu'est-ce qui a été le plus difficile ?

Supporter les gens avec lesquels on ne s'entendait pas (rires). Et la stratégie aussi, ça donnait mal à la tête. Oliver et moi, on est des gens droits. En plus, on n'aime pas mettre des carottes aux gens.

On sait que tu es maman de deux enfants. Comment vous êtes-vous organisés pour le tournage ?

C'est ma maman qui les a gardées. On pouvait les joindre sans problème pendant le tournage, la production a assuré. Jenna, la plus petite [19 mois, NDLR], n'a pas du tout mal vécu notre absence, car ma mère est très aimante, très mamie, quoi. Tout s'est bien passé.

Aviez-vous peur que votre couple se brise à cause de l'émission ?

Nous n'avions aucune crainte. Je pense que ça ne peut briser que les couples faibles. Certains ont déjà rompu, donc... On avait une seule crainte : quand on se dispute Oliver et moi, c'est explosif. Donc, on s'est dit que si on était filmés dans cette situation, les gens se diraient que ce n'est pas possible. Mais notre couple est solide, on n'a pas peur.

Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?

Cela fait bientôt six ans. On s'est rencontré à mon ancien travail, dans une discothèque. Ça a été le coup de foudre visuel. Mais quand on a commencé à parler ensemble, je me suis dit qu'il y avait un fossé. Mais en fait, les opposés s'attirent et, aujourd'hui, on a trouvé notre rythme de croisière et c'est l'amour fou.

Qu'est-ce qui t'a déplu au départ ?

Oliver est un Anglais. On n'a pas du tout la même culture, c'est pump it up chez eux. Moi, c'est la Méditerranée, c'est un peu plus strict... (rires). Mais on a trouvé notre rythme et tout se passe bien. Mes parents l'adorent, je m'entends super bien avec sa famille, c'est génial. Ma plus grande fille, Manel, l'a directement adopté. Il l'emmenait à l'école, au parc... Ça a été un super beau-papa.

