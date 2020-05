Jesta Hillmann, son fils "comme possédé" : "On ne sait pas quoi faire"

C'est un peu paniquée que Jesta Hillmann a demandé de l'aide à ses followers sur Instagram. La maman de Juliann, 9 mois, est inquiète à cause de son fils. C'est sans détour que l'ex-participante à Koh-Lanta devenue influenceuse a pris la parole sur les réseaux sociaux, partageant ainsi un moment compliqué de sa vie privée. Dans la nuit de lundi à mardi 12 mai 2020 : elle a écrit : "Juliann souffre de terreurs nocturnes. Il en a tous les symptômes, on ne sait vraiment pas quoi faire. Avez-vous des astuces, des conseils ?"

Quand un internaute lui a demandé des précisions, celle qui a épousé un autre aventurier de Koh-Lanta, Benoît Assadi, a raconté à quoi ces frayeurs nocturnes ressemblaient et cela fait froid dans le dos. "Il est comme possédé. Il ne nous entend pas, il ne nous regarde pas et hurle à la mort. Limite à s'étouffer. Il est rouge et transpire, comme un somnambule."

Pour le moment, on ne sait pas si Jesta Hillmann a reçu des conseils et des astuces avisés, mais on le lui souhaite. Comme toujours, elle ne manquera pas d'ailleurs de partager avec ses abonnés les recommandations pertinentes qui lui ont été transmises.

Les frayeurs nocturnes de Juliann sont la seule ombre au tableau dans la vie de la jeune maman. Influenceuse célèbre, maman accomplie, femme amoureuse, Jesta a même fait savoir il y a quelques jours qu'elle était comblée par sa perte de poids, elle qui avait pris 28 kilos pendant sa grossesse. Une bonne nouvelle qui lui permet d'être plus en paix avec elle-même, car comme elle l'a révélé, cette prise de poids lui avait valu d'être mal dans sa peau.