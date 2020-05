Jesta Hillmann amincie de presque 28 kilos : avant/après frappant en maillot

Il y a quelques jours, Jesta Hillmann (Koh-Lanta, Mamans & Célèbres) a publié un avant/après d'elle en robe avec son fils Juliann (9 mois) dans les bras pour mettre en avant sa perte de poids. Dimanche 10 mai 2020, l'épouse de l'aventurier Benoît Assadi a publié un second montage bien plus parlant.

Sur Instagram, la jeune maman a tout d'abord pris la pose en maillot de bain deux-pièces orange afin de dévoiler sa nouvelle silhouette. Une photo qui a mis sa minceur en avant et qui laissait entrevoir des vergetures au niveau du ventre, lesquelles ont pour origine sa grossesse et sa prise de poids de 28 kilos. Mais c'est la deuxième photo du diaporama qui interpelle. Jesta y dévoile un montage où elle apparaît en maillot de bain deux-pièces noir. A gauche, elle a 28 kilos en plus, à droite, elle les a perdus. Une photo impressionnante puisque seulement neuf mois séparent les deux clichés, accompagnée d'un texte dans lequel la maman s'épanche sur son mal-être passé.

Elle écrit : "J'ai décidé de me prendre en main 9 mois après mon accouchement pour enfin perdre mes derniers kilos de grossesse que j'ai laissé traîner... Prendre 28 kilos pour une grossesse n'est pas anodin et je savais qu'il y aurait forcément beaucoup de travail post accouchement... Je me sentais mal dans ce corps qui ne me ressemblait pas. Je vous cache pas que j'ai eu des phases de motivation puis de démotivation aussi aha comme tous le monde mais j'ai réappris à faire du sport et à bien manger. D'ailleurs je vous ai fais un Instagram @jestatouille pour vous donner mes petites idées recettes saines et équilibrées. Je me sens vraiment mieux dans ce corps qui a porté la vie maintenant même si il reste encore 2/3 kilos à perdre pour atteindre mon poids d'avant grossesse mais je m'aime à nouveau et c'est le plus important de se sentir bien, peu importe son poids !"

Rappelons que Jesta Hillman avait perdu pas moins de 14 kilos un mois seulement après la naissance de Juliann.

Si Jesta a quasiment retrouvé son poids d'avant grossesse, ce corps de sirène pourrait vite de nouveau changer car la jeune femme ne cache pas vouloir rapidement un deuxième enfant. Interviewée par Purepeople en janvier, elle avait déclaré concernant une possible deuxième grossesse : "On attend que Juliann ait 1 an quand même. J'ai envie qu'il ait des frères et des soeurs, qu'ils jouent ensemble. Je suis fille unique et je ne comprends pas pourquoi mes parents n'ont pas fait un deuxième enfant !"