Jesta Hillmann amincie grâce au confinement : photo bluffante du résultat

Le poids est LE sujet qui inquiète toutes les mamans après leur accouchement. Après avoir dévoué leur corps pendant neuf mois à leur petite merveille, elles sont nombreuses à redouter le moment où il faudra se reprendre en main. Pour Jesta Hillmann, ce fut un travail de longue haleine. Et pour cause, en attendant son premier enfant, Juliann, l'ancienne finaliste de Koh-Lanta ne s'est pas privée et a pris pas moins de 28 kilos. Une transformation qu'elle a toujours assumée, mais qui n'en restait pas moins éprouvante pour cette grande sportive.

Si elle a réussi à se délester de 14 kilos un mois seulement après la naissance de Juliann, Jesta a par la suite peiné à retrouver sa ligne d'avant la grossesse. Et puis, le confinement a chamboulé son quotidien. En effet, en se retrouvant enfermée, l'épouse de Benoît Assadi a trouvé tout le temps qu'il lui fallait pour prendre soin d'elle. Et ses efforts ont payé puisqu'elle apparaît aujourd'hui très amincie. Pas peu fière, Jesta a partagé un avant/après saisissant sur Instagram dimanche 3 mai 2020. Sur le premier cliché, elle est enceinte de neuf mois, le ventre prêt à exploser. Sur l'autre, elle est avec son fils aujourd'hui âgé de 9 mois, arborant la même robe qui lui va toujours à ravir. "9 mois de grossesse Vs 9 mois de Juliann", inscrit-elle en légende. C'est peu dire que sa métamorphose a bluffé les internautes. "C'est impressionnant ce que le corps humain est capable de faire. Tu es splendide", "Qu'est-ce que tu as fondu !!! Bravo!!!", "Belle évolution", lit-on.

Face à son objectif accompli, Jesta a par la suite livré ses petits secrets pour en arriver à un tel résultat. En story, elle explique : "J'ai reçu pas mal de messages me disant que j'avais maigri, donc déjà merci beaucoup, je suis contente. Ça va faire deux mois que j'ai commencé le programme sportif du top body challenge. C'est un programme sportif très complet à faire à la maison. Au début, je ne pensais pas que j'allais rester motivée, que j'allais tenir... Alors, oui il y a le confinement qui fait que forcément je m'y tiens peut-être davantage, mais je peux vous dire que je vais continuer. Ça m'a fait énormément de bien, je me suis tonifiée, raffermie, remusclée..." Et ça se voit !