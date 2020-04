Jesta et Benoît, leur rencontre dans Koh-Lanta : "Il n'y avait pas de séduction"

C'est devenu un rendez-vous incontournable pour les férus de Koh-Lanta. Depuis le début du confinement, Denis Brogniart prend chaque jour des nouvelles des candidats du jeu de TF1, toute saison confondue, lors d'un live Instagram. Ce vendredi 17 avril 2020, l'animateur s'est entretenu avec Jesta Hillmann et Benoît Assadi, respectivement finaliste et grand gagnant de leur édition en 2016. Et de leur participation s'en est suivie une magnifique histoire d'amour.

Pour Denis Brogniart, ils ont accepté de revenir sur cette rencontre qui a bouleversé leur vie. Mais d'après leurs dires, ils n'étaient à l'époque pas du tout dans l'esprit de se mettre en couple, bien au contraire. "Il n'y avait rien d'ambiguë. J'étais là pour gagner, mon cerveau était programmé, il ne fallait pas me perturber. Il n'y avait pas de séduction, rien", a reconnu, d'entrée de jeu, Benoît. Pour autant, chacun avait repéré l'autre. "Quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il était beau garçon, il est grand, brun, mignon... Mais c'est vraiment quand on a fini les poteaux que je l'ai trouvé encore plus intéressant", a expliqué Jesta. "On était trop dans l'aspect stratégique. Moi Jesta, je ne lui faisais pas confiance. D'ailleurs elle a voulu m'éliminer", a surenchéri son mari encore amusé.

On avait juste envie d'être ensemble

Et en effet, ce n'est qu'une fois qu'ils ont atteint la finale ensemble qu'ils ont commencé à craquer l'un pour l'autre. Il faut dire que l'aventure était, à ce moment-là, quasi terminée et les tourtereaux ont bénéficié alors d'une petite parenthèse enchantée avant le verdict. "On ne se connaissait pas, on était toujours avec plein de monde, je ne savais rien de lui. Après le jeu, on est resté trois jours sur l'île avant de rentrer en France et c'est là qu'on avait juste envie d'être ensemble." Mais pour Jesta, c'est certain, ils sont "tombés amoureux dans Koh-Lanta."

La suite, on la connaît. Jesta et Benoît ont fait évoluer leur amour à Toulouse, ville natale de la jeune femme. Et en 2019, ce fut la consécration avec leur mariage mais surtout la venue au monde de leur premier enfant, un petit garçon prénommé Juliann. D'ailleurs, nul doute que ses parents l'initieront à Koh-Lanta lorsqu'il sera plus grand. En février dernier, Benoît postait même une drôle de photo sur sa page Instagram sur laquelle le bambin de 9 mois avait une tétine portant l'inscription : "Meilleur aventurier Koh-Lanta 2039". Rendez-vous dans une vingtaine d'années alors...