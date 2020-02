Jesta Hillmann, son fils Juliann futur aventurier de Koh-Lanta ? La date fixée !

L'émission Koh-Lanta a littéralement bouleversé leur vie. Jesta Hillmann et Benoît Assadi se sont rencontrés lors du tournage du jeu d'aventure de TF1 en 2016 et ne se sont plus quittés depuis. De leur amour est survenu un magnifique mariage ainsi que la naissance de leur premier enfant, un adorable petit garçon prénommé Juliann (7 mois).

Conscient que le célèbre programme présenté par Denis Brogniart tient une place importante dans leur coeur, le couple espère désormais que leur fils sera lui aussi un aventurier aguerri en grandissant. C'est ce qu'on peut comprendre en regardant la dernière photo du bambin postée sur le compte Instagram de son papa, qui on le rappelle a été sacré grand gagnant de son édition. Confortablement installé sur son siège auto, Juliann fixe l'objectif tétine en bouche, laquelle porte l'inscription : "Meilleur aventurier Koh-Lanta 2039". Benoît Assadi ajoute au passage la drôle de légende suivante : "Les poteaux ou rien en 2039 petite boule." Référence directe à la mythique épreuve de la compétition qui a donné des sueurs à de nombreux candidats.

Les internautes se sont régalés en tombant sur cette publication et n'ont pas manqué de commenter en masse, espérant voir un jour Juliann à l'oeuvre et ainsi suivre les pas de ses parents. "Le petit gars a déjà la pression quoi", "Premier bébé 100% Koh-Lanta", "On sera devant la télé pour le suivre", "La relève est là", "J'en suis sûr qu'il gagnera Kho-Lanta", s'enthousiasment-ils. En attendant de faire un saut dans le temps de vingt ans, les férus de Koh-Lanta peuvent se régaler avec la saison en cours et en diffusion depuis ce vendredi 21 février 2020.