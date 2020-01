Jesta Hillmann fête les 6 mois de son fils : un détail amuse les internautes

Samedi 18 janvier 2020 était un grand jour Jesta Hillmann. L'ancienne aventurière de Koh Lanta était ravie de constater que son fils Juliann passait le cap des 6 mois. Un pur bonheur pour la jolie maman, qui n'a pas résisté à l'envie de le partager avec sa communauté sur Instagram.

Suivant l'habitude qu'elle a prise, Jesta a posté une photo de Juliann allongé sur une couverture numérotée qui lui permet de suivre son évolution en termes de semaines, mois et même années. Adorable, le bambin a bien grandi et pourtant, à en croire la femme de Benoît, il peut encore porter la même tenue que lors de ses premiers jours. "Je vous confirme bien que c'est toujours le même body depuis le début, gros mystère sur ce body qui grandit en même temps que lui lol !" Une remarque qui a beaucoup amusé les internautes. En commentaires, ces derniers se sont laissés aller à de gentilles taquineries. "À ses 12 ans il aura toujours ce body", "Au moins c'est économique", "Il commence à être juste au niveau des petit bras quand même lol", "C'est possible qu'il fasse manches courtes pour les 7 mois", peut-on lire.

Pour rappel, Jesta Hillmann a donné naissance à son enfant le 15 juillet 2019. Depuis, la vie de la Toulousaine a complètement changé. Si elle s'est éloignée des émissions de télé-réalité, c'est pour se reconvertir en influenceuse. Un travail à temps plein qu'elle arrive à gérer entre deux changements de couche. Jesta Hillmann a d'ailleurs invité son public à la suivre dans son quotidien chargé en participant à l'émission de TFX Mamans et célèbres. Lors d'une interview exclusive pour Purepeople, elle expliquait pourquoi elle avait accepté de se lancer dans l'aventure : "On est très naturels sur les réseaux sociaux, mais là, on montre un peu plus notre vie privée. On va voir tout ce qu'on ne montre pas, comme quand c'est plus bruyant, criant, ou qu'il y a des pleurs car ce n'est pas ces moments-là que l'on va snapper", observait-elle.