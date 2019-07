Jesta et Benoît (Koh-Lanta) parents: leurs premières photos à 3 avec Juliann

Juste avant de sortir de la maternité, la Toulousaine de 25 ans avait dévoilé sa silhouette post-grossesse le 19 juillet. "On rentre de la maternité avec un bébé en plus et un ventre et demi en moins", avait-elle écrit tandis qu'elle prenait la pose dans une petite robe, devant un miroir, une main posée sur le ventre.

Pour rappel, les jeunes parents avaient annoncé la naissance de leur fils le 16 juillet dernier sur Snapchat. Jesta avait alors publié une photo sur laquelle on pouvait voir l'une des mains de son nourrisson, ainsi qu'une toute petite partie de son visage. De son côté, Benoît avait mis en ligne une image de Jesta sur son lit d'hôpital, en train de regarder Juliann. "Quel travail incroyable. Un seul mot : admiration", avait-il légendé sa photo.

Un bonheur familial qui fait plaisir à voir !