Jesta Hillmann : Séducteur, Juliann (8 mois) fait un smack à son amoureuse

Heureux parents d'un petit garçon prénommé Juliann, Jesta Hillmann et Benoît Assadi ont décidé de s'accorder un voyage à Paris. Bien arrivée dans la capitale, la jeune maman a partagé une nouvelle photo de son bout de chou né le 15 juillet 2019.

Confortablement allongé sur le lit, on voit le petit garçonnet poser tel un véritable mannequin. En légende, elle écrit : "Djudju est bien arrivé sur Paname et vous fait des bisous pleins de bave." Une bouille trop craquante qui a rapidement fait fondre tous les abonnés de l'ancienne finaliste de Koh-Lanta. Presque unanimes, les fans de Jesta, qui a participé à l'émission Mamans Célèbres sur TFX, ont commenté le cliché : "Il ressemble énormément à son papa", "Benoît tout craché", "Plus il grandit, plus il ressemble à Benoît !", "On dirait un mini Benoît !", "Omg c'est Benoît".