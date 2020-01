Cécilia (Koh-Lanta) : Retour à l'hôpital en urgence avec sa fille Sway (6 mois)

Mauvaise nouvelle pour Cécilia Siharaj... L'ancienne candidate de Koh-Lanta Thaïlande a dû emmener sa fille Sway (6 mois) à l'hôpital. Le 11 janvier 2020, la jeune maman écrit sur Instagram : "J'aurais préféré passer un autre moment à ses côtés en ce jour. Il y a un an jour pour jour, je découvrais ma grossesse imprévue. Aujourd'hui tu es là, mais nous nous retrouvons à l'hôpital. Pas grave, le plus important c'est qu'on soit toutes les 2 ma fille et que tu te rétablisse au plus vite. Le rôle d'une mère, c'est vraiment le rôle d'une vie !"

Sway va bien !

Maman célibataire, Cécilia a accouché de sa fille le 18 août 2019. L'ancienne aventurière doit faire face seule aux différents petits tracas de sa nouvelle vie à deux avec sa fille. Suivie par plus de 60 000 abonnés, l'ancienne aventurière de TF1 a reçu de nombreux messages de soutien de ses followers. "Que cette poupée se rétablisse vite !!!!", "Je te souhaite que tout rentre dans l'ordre dans les plus brefs délais pour la santé de ton petit univers", "De gros bisous de réconfort", "Bon rétablissement à ta choupette d'amour" ont écrit ses fans pour réconforter Cecilia Siharaj.

Heureusement, tout est rentré dans l'ordre pour Sway. Rassurée, Cécilia écrit le 11 janvier au soir : "Sway va bien ! Juste une grosse bronchiolite ennuyeuse, embêtante et stressante mais maintenant qu'elle est prise en charge je suis enfin soulagée (...) En espérant que demain soit un meilleur jour." Plus de peur que de mal pour la petite Sway à qui l'on souhaite un bon et prompt rétablissement !