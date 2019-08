Jesta (Koh-Lanta) maman : nouvelle silhouette, 14 kilos en moins !

Lundi 12 août 2019, Jesta et Benoît, candidats de Koh-Lanta, l'île au trésor (diffusée en 2016 sur TF1), fêtaient le premier "anniversaire" de leur fils Juliann, un mois jour pour jour après sa venue au monde. La maman, qui a été Miss et qui est très suivie sur Instagram, a dévoilé combien de kilos elle a perdu depuis la naissance de son bébé.

Dimanche 11 août, Jesta a posté une photo d'elle sur Instagram. Elle dit "se trouver jolie" mais ne cache pas qu'elle n'a pas encore retrouvé son corps d'avant. "Oui, sur cette photo je me trouve plutôt jolie mais la réalité des choses est différente. En réalité j'ai un shorty gainant sous mon short taille haute XL qui camoufle mon ventre, une veste de tailleur longue qui cache mes hanches larges et j'ai coupé la photo au dessus des genoux car j'ai de la cellulite dessus ! C'est la réalité des choses ou du moins ma réalité 26 jours post grossesse. Il faut s'assumer avec ce nouveau corps ou essayer de retrouver l'ancien ? Je pense surtout que c'est propre à chacune d'entre nous, l'important est de s'aimer", a-t-elle écrit.

Quelques heures plus tard, la jeune femme a dévoilé en story le nombre exact de kilos perdus. Et ce n'est pas rien ! Celle qui avait pris 26 kilos lors de sa grossesse affiche déjà -14 kilos sur la balance. "J'ai perdu 14 kilos sans rien faire. Avec un bébé on ne s'arrête jamais", a-t-elle fait savoir, avant d'ajouter qu'elle n'avait pas encore perdu son ventre.