Jesta et Benoît (Koh-Lanta) – 3 ans d'amour, un bébé : "Je t'aime tellement !"

Jesta Hillmann (27 ans) est une femme comblée.

Ce 1er août 2019, l'épouse de Benoît Assadi a souhaité adresser un message à celui qu'elle aime tant et avec qui elle a accueilli un petit Juliann il y a quelques semaines. L'ex-aventurière de Koh-Lanta (TF1) a écrit à son ex-compagnon d'aventure : "3 ans aujourd'hui + une maison, deux chiens, un mariage et un bébé ! Je t'aime tellement @Benoit.Assadi <3 01/08/16" Un message qui n'est pas passé inaperçu puisqu'il a vite accumulé plus de 180 000 likes et des centaines de commentaires... Parmi ceux-là, Benoît a plaisanté : "Ça va vite avec toi hein..."

Le 27 juillet dernier, Jesta gâtait déjà ses abonnés en dévoilant une photo du visage de son bébé. On découvrait alors la jolie bouille de son fils âgé de seulement quelques jours et vêtu d'une grenouillère à rayures noires et blanches. "Cette petite moue d'amour en dormant... Je me demande de quoi il rêve pour être si expressif ? Comment ne pas craquer et être en totale admiration devant chaque mouvement de son bébé ? Je pense qu'on est toutes pareilles." Benoît a lui aussi dévoilé Juliann en train de dormir à poings fermés dans une story.

Pour rappel, né le 15 juillet 2019, ce petit garçon se porte bien malgré une "petite détresse respiratoire" repérée par une pédiatre quelques jours plus tard. Jesta et Benoît se sont mariés le 1er juin 2019 à Toulouse. Le couple s'était rencontré en 2016 sur le tournage de l'émission Koh-Lanta mais ce n'est qu'à leur retour à Paris qu'ils avaient débuté une véritable histoire d'amour.