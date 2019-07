Jesta (Koh-Lanta) inquiète pour la santé de Juliann : "Ça s'emballe un peu"

Jesta continue à partager son quotidien de jeune maman sur Snapchat, avec ses fans. La finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor a accueilli son fils Juliann, le 15 juillet 2019. Après avoir passé quatre jours à l'hôpital, la femme de Benoît a fait son retour à la maison. Et ce jeudi 25 juillet, une sage-femme est passée chez elle afin de voir si sa merveille était en bonne santé.

"Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle", a admis la Toulousaine de 26 ans auprès de ses abonnés. Elle a ensuite dévoilé quelle était la mauvaise : "Il a une petite détresse respiratoire. C'est-à-dire que son coeur parfois s'emballe un petit peu. Elle a pris sa température et a tout regardé. Tout le reste va bien, donc elle n'est pas inquiète. Mais elle préfère qu'on aille voir un pédiatre rapidement pour vérifier ça." Jesta et Benoît ont donc pris un rendez-vous pour aujourd'hui.

La bonne nouvelle, c'est que Juliann a pris pas moins de 700 grammes en sept jours. "La sage-femme était très contente. (...) Ça veut dire que l'allaitement marche super bien", a précisé la jeune maman. Elle a ensuite confié être très fatiguée, car, à cause de la canicule, son fils dormait toute la journée. La nuit, il est donc en pleine forme !

Mardi 23 juillet, c'est de son allaitement qu'elle a parlé avec ses abonnés. Jesta a expliqué qu'elle voulait à tout prix donner le sein. Mais elle n'a pas pu le donner à son fils directement après l'accouchement : "Les cinq premières heures où j'ai accouché, je me suis évanouie deux fois. Je n'avais plus de force, je n'arrivais pas à porter bébé. J'ai essayé de le mettre au sein, mais je me suis évanouie. Donc ils ont voulu donner une seringue de 10 ml de lait artificiel. J'ai commencé à flipper, je me suis dit qu'ils allaient tuer mon allaitement." Elle a tout de même accepté de lui donner autre chose que du lait maternel, mais en insistant sur le fait que Benoît devait lui donner avec son petit doigt.

Une fois remise sur pied, elle a tenté plusieurs fois de l'allaiter, en vain. Fort heureusement, Juliann a fini par prendre le sein et aujourd'hui, tout se passe pour le mieux.